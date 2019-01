Expansão do Metropolitano de Lisboa

Foi lançado esta quarta-feira o concurso para a construção do prolongamento do Metro de Lisboa entre o Cais do Sodré e Rato e a criação das novas estações de Estrela e Santos . De acordo com a estimativa do ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, em declarações à TSF, as obras começam em Outubro e devem estar prontas, no máximo, daqui a quatro anos, em 2023. Transitar em Lisboa será mais complicado durante a obra, cujo investimento é de 210 milhões de euros, apoiado por fundos comunitários.Segundo o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), para a construção do túnel entre o Cais do Sodré e Santos haverá "poeiras, gases e lamas" que podem "afectar a estabilidade fundacional e estrutural dos imóveis", sendo executado em vala a céu aberto (no cruzamento entre a Av. Dom Carlos I e a rua Calçada Marquês de Abrantes até ao edício da EDP, na 24 de Julho).Também se pode esperar desvios de tráfego rodoviário e emissões de ruído e vibrações para escavação do túnel e das estações.O EIA refere ainda que pode as obras podem ter impactos por ser uma zona sensível geologicamente. Segundo o documento, será necessário "remover grande parte da superfície da Av. 24 de Julho" para a construção desta linha circular.O metro na Estrela será construído no cimo da Calçada da Estrela, 54 metros abaixo do nível do solo. De acordo com o EIA, a zona do jardim da Estrela é sensível, onde pode haver "danos ou eventuais colapsos", especificamente em troços do aqueduto e do chafariz da Esperança, que teriam de ser "recuperados no final dos trabalhos".Em Santos, a estação terá com 25 metros de profundidade. Será necessário fazer demolições (cinco totais e duas parciais), "dentro do Quartel dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, prevendo-se também demolições no antigo Hospital Militar Principal de Lisboa".

Em Lisboa, a empreitada vai custar 210,2 milhões de euros (83 milhões dos quais são comparticipados pelo POSEUR -- Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos) e envolve a construção de um troço de dois quilómetros entre o Rato (linha Amarela) e o Cais do Sodré (linha Verde).

Serão construídas duas novas estações (Estrela e Santos), a estação do Cais do Sodré vai ser remodelada e haverá também intervenções nos viadutos do Campo Grande para ligar as linhas Verde e Amarela.