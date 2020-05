Apoio do Estado aos pais será mantido mesmo após reabertura das creches

António Costa visitou esta manhã uma creche em Lisboa. No local, afirmou que será mantido o apoio monetário do Estado às famílias mesmo depois da reabertura das creches, programada para 18 de maio. "É fundamental que tudo decorra com maior segurança", disse o primeiro-ministro.Ana Mendes Godinho, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social que acompanhou o primeiro-ministro, relatou que foram feitos mais de 15 mil testes ao novo coronavírus aos funcionários das creches.Na próxima sexta-feira, dia 15, o Conselho de Ministros vai reunir para decidir o que abrirá no dia 18 de maio.