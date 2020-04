Desde o início da renovação do Estado de Emergência em Portugal, a 3 de abril, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública detiveram 142 pessoas por crime de desobediência. É o que revelam os últimos dados comunicados pelo Ministério da Administração Interna.Destas, 31 desobedeceram à obrigação de confinamento obrigatório. 66 pessoas foram detidas por desobediência ao dever geral de recolhimento domiciliário, 9 por desobediência de interdição de circulação fora do concelho no período da Páscoa, 13 por desobediência ao encerramento de estabelecimentos, 9 por resistência e 14 por violação da cerca sanitária de Ovar.