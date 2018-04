Só um refugiado em Portugal conseguiu resposta positiva do SEF para reagrupamento familiar, dos 15 pedidos de que deram entrada no organismo de imigração.De acordo com o jornal Público, que avança com a notícia esta quinta-feira, houve vários pedidos de refugiados em Portugal. Na Plataforma de Apoio aos Refugiados (PAR), houve pedidos de dois refugiados, do Conselho Português para os Refugiados (CPR) houve quatro, da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) deram entrada três, da União das Misericórdias Portuguesas (UMP) "com toda a certeza" apenas um, e da Câmara Municipal de Lisboa (CML) - que acolheu 244 pessoas, tendo 149 fugido do país - foram entregues cinco pedidos.Um serviço de balcão do SEF explicou ao Público que o tempo de espera estimado para um pedido de reagrupamento é de cinco meses. Por e-mail, o organismo adiante ao mesmo diário que "a análise dos processos é feita por ordem cronológica de entrada, de acordo com o estabelecido pelos princípios do Código do Procedimento Administrativo".Os cinco meses de espera estão também patentes através do exemplo de Tamam Al-Najjar, refugiado em Portugal que quer trazer a família (que está retida na Turquia) para território luso. Desde Novembro, o refugiado esperou por uma entrevista na Direcção Regional de Lisboa do SEF e, na semana passada, o mesmo organismo informou-o dos tais cinco meses de espera.Após a resposta positiva, será dado despacho favorável do instrutor do processo. Depois, terá 90 dias para fazer chegar essa autorização à família em Istambul, que terá de viajar até Ancara para obter no consulado português a autorização obtida no SEF. Após um carimbo nos passaportes, a família poderá se juntar a Tamam Al-Najjar.