aprovada a proposta da Comissão Europeia para avançar com um Fundo de Recuperação Económico no âmbito do quadro financeiro plurianual, que vai ser desenvolvido por Bruxelas e será apresentado até 6 de maio. As declarações foram feitas depois da reunião de chefes de Estado e de Governo que se realizou esta quinta-feira por vídeoconferência, um novo encontro para encontrar uma resposta da UE à crise provocada pela pandemia de covid-19