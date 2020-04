Lagarde avisou líderes europeus que PIB da UE pode cair 15%

Christine Lagarde apresentou um cenário altamente pessimista durante o encontro do Conselho Europeu , por videoconferência, que começou às 14h00 (hora de Lisboa) desta quinta-feira e que ainda decorre.De acordo com duas fontes comunitárias citadas pela agência Bloomberg, a presidente do Banco Central Europeu disse aos líderes dos 27 Estados-membros da União Europeia que o PIB comunitário poderá ter uma quebra em torno dos 15%, em 2020, como consequência dos efeitos causados pela pandemia do novo coronavírus. Este é o pior cenário projetado pelo BCE, cujos economistas estão a trabalhar com um cenário de quebra de 9% da economia comunitária.Lagarde falava durante a cimeira em que os líderes europeus procuram definir as bases da resposta da UE ao choque económico provocado pela crise sanitária.Nesta altura ganha força a ideia de um fundo de recuperação económica executado no âmbito do próximo orçamento de longo prazo da UE, restando, porém, saber como este instrumento poderá ser financiado e, posteriormente, distribuído pelos Estados-membros.No Conselho de hoje poderá avançar-se na discussão, mas é já certo que não haverá um acordo final antes da cimeira de junho. Por outro lado, esta quinta-feira os líderes deverão aprovar o pacote de 540 mil milhões de euros acordado no Eurogrupo e que se destinada a criar redes de proteção para Estados-membros, emprego e empresas.O alerta lançado pela governadora da autoridade monetária europeia surge no dia em que a atualização divulgada dos dados do índice PMI mostra que a atividade empresarial e o emprego sofreram, entre 7 e 22 de abril, a maior quebra de sempre