os serviços que estavam escalados", acusando o Governo e empresas de desrespeitarem o direito à greve e dizendo que, na prática, a requisição civil já estava em curso.



"Os trabalhadores estão a ser subornados. Há polícia e Exército a escoltar os camiões. Não foi o sindicato que quebrou os serviços mínimos, mas sim as empresas e o Governo que violaram o direito à greve.



Em reação às declarações de Pardal Henriques, o porta-voz da ANTRAM, André Matias de Almeida,

O primeiro-ministro, António Costa, considerou que os serviços mínimos estão a ser cumpridos e afastou, para já, o cenário de requisição civil por parte do Governo para a greve de motoristas de matérias perigosas que se iniciou esta segunda-feira.À saída da reunião na sede da Proteção Civil, em Carnaxide, Costa considerou "muito positivo" o comportamento dos motoristas neste início de greve, mesmo com "um ou dois incidentes pontuais".O primeiro-ministro considerou que não há necessidade de avançar com uma requisição civil de camionistas nem ao recurso de elementos de forças de segurança ou forças armadas para conduzir quaisquer veículos de matérias perigosas."Está tudo a decorrer com enorme civismo e tranquilidade. Aquilo que desejamos é que assim continue e que as partes se sentem à mesa para negociar."Depois da intervenção do primeiro-ministro, o porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pardal Henriques, afirmou que os camionistas irão continuar a cumprir os serviços mínimos "para já"."Existem motoristas que continuam a trabalhar, a fazer serviços mínimos e existem motoristas que não estavam escalados para os serviços mínimos e continuam a trabalhar", porque estão "iludidos e pressionados" a ir trabalhar, revelou o representate em declarações aos jornalistas, em Aveiras.Ao início da manhã desta segunda-feira, o representante sindical havia informado os jornalistas que os motoristas não iriam fazer "afirmou que apenas será possível chegar a um acordo com os sindicatos de motoristas quando o porta-voz do SNMMP, Pardal Henriques, estiver fora da mesa de negociações.

À TSF, o representante da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários indica que Pardal Henriques "tem de sair da mesa de negociações para que seja possível conversar com alguém".

"Como é possível negociar com alguém que está constantemente nesta postura de conflito, com uma espada na cabeça da ANTRAM?", questiona, avançando que a associação "não pode ficar refém dos sindicatos" depois de "acusações gravíssimas" sem a existência de "uma única prova".



A associação patronal recusou também ter subornado motoristas de matérias perigosas para furarem a greve. "Este sindicado [Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas] não respeita ninguém, não respeita o povo português e mente descaradamente quando acusa, sem qualquer respeito ou prova, empresas de suborno" afirmou André Matias de Almeida à Lusa.

Mais de 450 postos em todo o país sem qualquer tipo de combustível



A greve dos motoristas perigosos iniciou-se há onze horas e já afetou quase 30% de todos os postos de combustível. De acordo com os dados da página Já Não Dá Para Abastecer, às 11h00 desta segunda-feira eram já 450 as bombas sem qualquer tipo de combustível – 15% do total - e 436 os postos em que faltava algum tipo de combustível (também 15%). 2.059 postos têm ainda gasolina e gasóleo.

Segundo a mesma página, o gasóleo é o combustível que mais falta nos postos de combustível, com 783 de 2,190 a estarem sem ele. Existem ainda 574 bombas sem gasolina e 62 sem GPL entre os mais de 2.928 postos em todo o país.