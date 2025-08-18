Montenegro e Lúcia Amaral estarão no funeral do bombeiro que morreu no domingo

O funeral vai realizar-se na terça-feira, pelas 10h30, na Covilhã.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, e a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, vão marcar presença na terça-feira no funeral do bombeiro da Covilhã que morreu este domingo, indicou à Lusa fonte do gabinete do chefe do executivo.



Luís Montenegro e Maria Lúcia Amaral ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Daniel Agrelo integrava o Corpo de Bombeiros da Covilhã e morreu na sequência de um acidente de viação ao final da tarde de domingo, quando se deslocava para um incêndio rural que tinha deflagrado na região.

O acidente ocorreu pelas 19h10, na aldeia de São Francisco de Assis, no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco.

Resultaram ainda vários bombeiros feridos, um dos quais com gravidade, que se encontra internado em Coimbra e que está estabilizado.

Daniel Agrelo era casado e tinha um filho.

O velório decorre esta segunda-feira, a partir das 18h30, no salão do Quartel dos Bombeiros Voluntários da Covilhã, e o funeral realiza-se na terça-feira, às 10h30, para o cemitério do Peso.

Numa mensagem nas redes sociais, o primeiro-ministro expressou "profunda tristeza" pela morte de Daniel Agrelo, assinalando que "Portugal deve muito aos bombeiros".

Na mensagem, Montenegro desejou "rápida recuperação" aos quatro feridos do acidente, também bombeiros.

Também a ministra da Administração Interna e os seus secretários de Estado manifestaram “profundo pesar e consternação” pela morte do bombeiro da Covilhã.