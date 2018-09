Antigo engenho explosivo encontrado em descampado em Mogadouro

Uma equipa de minas e armadilhas de Vila Real da GNR inactivou na segunda-feira um engenho explosivo "bastante antigo" em Valverde, Mogadouro.

Uma equipa de minas e armadilhas de Vila Real da GNR inactivou na segunda-feira um engenho explosivo "bastante antigo" e "não especificado" encontrado num descampado em Valverde, Mogadouro, distrito de Bragança, disse hoje fonte daquela força policial.



Em declarações à Lusa, o capitão Hernâni Martins, das Relações Públicas do Comando Territorial de Bragança da GNR, disse que o engenho "do tipo granada não especificada" foi encontrado no descampado "ao acaso" por um popular, que informou a GNR.



Segundo a mesma fonte, tratava-se de um objecto explosivo "bastante antigo, bastante enferrujado" e "sem qualquer tipo de referência".



O engenho foi "detonado em ambiente controlado pela equipa de Minas e Armadilhas de Vila Real" da GNR, acrescentou.



O capitão disse ainda que "foi informada" a Polícia Judiciária Militar para que possa "identificar a origem e o tipo" de engenho explosivo.



Em comunicado, a GNR refere que, "após o alerta dado por um popular, militares deslocaram-se a um descampado, onde confirmaram a localização de um possível engenho explosivo, tendo adotado as medidas de segurança adequadas à situação".