André Ventura e Ana Paula Vitorino trocam comentários sobre passar a ferro

"Quando encontrar no Parlamento a deputada e ex-Ministra Ana Paula Vitorino vou dizer-lhe que tem de ter mais atenção a passar a ferro as roupas do marido. Ou então é defeito do próprio Eduardo", escreveu André Ventura.A provocação não ficou sem resposta, ainda que a mesma tenha chegado via Facebook. Na publicação, Ana Paula Vitorino acusou André Ventura de ter uma visão limitada do papel feminino na sociedade.

Tudo começou com uma publicação na rede social Twitter do deputado único do Chega, André Ventura . A ilustar uma foto do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita , o líder partidário referiu a antiga ministra do Mar Ana Paula Vitorino, mulher do governante, questionando as suas capacidades para as lides domésticas.

"Em poucas palavras esta pessoa descreve o que pensa que é o papel da mulher no século XXI. Aliás, numa capacidade notável de antecipação, algumas das cadeiras que tive na licenciatura em engenharia civil, e até no mestrado, no Instituto Superior Técnico foram "passar a ferro" I, II e III. Pelos vistos terei que ir fazer uma pós graduação nesta temática", escreveu a antiga ministra.



Além do casal, André Ventura também lançou "farpas" a Isabel Moreira, criticando as posições da deputada socialista em relação à luta contra o racismo. "Se fosse casado com a Isabel Moreira, aposto que me obrigava a colocar este quadro por cima da nossa cama. Ainda bem que os socialistas e bloquistas ainda não escolhem com quem casamos!", disse igualmente no Twitter.

Se fosse casado com a Isabel Moreira, aposto que me obrigava a colocar este quadro por cima da nossa cama. Ainda bem que os socialistas e bloquistas ainda não escolhem com quem casamos! pic.twitter.com/hN8FJYyGbn — André Ventura (@AndreCVentura) June 23, 2020