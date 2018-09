O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), João Cadete Matos, defendeu esta quinta-feira que os operadores deveriam realizar acordos sobre o roaming nacional, seguindo o exemplo de 14 países da Europa que já o fazem.

O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), João Cadete Matos, anunciou esta quinta-feira que o regulador vai "apresentar em breve" um estudo sobre o roaming nacional, voltando a defender que os operadores deverão fazer acordos neste sentido.



João Cadete de Matos falava no 28.º congresso da APDC - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, que termina quinta-feira em Lisboa, antes do debate Estado da Nação das Comunicações, que reúne os presidentes executivos (CEO) da Altice Portugal, NOS, Vodafone e CTT.



"Como sei que os três CEO estão aqui, chamo a vossa atenção sobre o que tem de ser ambição" relativamente ao roaming nacional, salientou o presidente da Anacom.



"Na Europa há 14 países que têm acordos" neste sentido, prosseguiu, defendendo que os operadores se entendam nesta matéria.



"A Anacom irá apresentar em breve um estudo sobre esta matéria, recomendamos que seja desenvolvido o roaming nacional", salientou.



Ainda esta semana, no âmbito de uma audição parlamentar, o presidente da Anacom defendeu a existência do 'roaming' nacional.



Deu o exemplo de isso ser uma vantagem no caso das emergências, como em caso de congestionamento da linha 112.



O roaming nacional permite aos consumidores mudar de rede de operador se o serviço que utilizam não estiver a funcionar numa determinada zona do território português.



No início da sua intervenção, João Cadete de Matos disse que o presidente dos CTT, Francisco de Lacerda, estava confortável com o debate que iria realizar-se de seguida, "pois não tem ninguém para debater".



No entanto, apontou que a Fundação Portuguesa das Comunicações vai ser palco de um debate com os operadores postais. "Um debate que falta aqui hoje", no congresso da APDC, afirmou.



Em relação aos operadores de telecomunicações, João Cadete de Matos recordou que o regulador organizou um debate para o qual convidou "todos" os líderes do sector.



"Infelizmente, só o presidente da Nowo conseguiu estar presente", disse, numa crítica à ausência dos restantes.



"Depois não digam que o regulador não debate com os operadores", acrescentou.