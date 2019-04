Depois da greve dos motoristas de matérias perigosas, a ANA admite a hipótese de que seja construído um pipeline para abastecer o aeroporto da capital.

A greve dos motoristas de matérias perigosas pode ter tido um impacto ainda maior do que o que esperavam os manifestantes. Depois da paralisação que terminou esta quinta-feira pelo início da manhã, a ANA – a concessionária do aeroporto de Lisboa – defendeu que estão reunidas todas as condições para voltar a analisar a hipótese da construção de um pipeline para o abastecimento ao Humberto Delgado, acabando com a dependência de camiões cisterna.

Mas a ANA refere que essas competências devem caber às empresas empresas petrolíferas que abastecem a infraestrutura, explicou ao jornal Observador.

"Pelo facto de haver maior clareza sobre o futuro do Aeroporto Humberto Delgado acreditamos que a distribuição e o abastecimento de combustível por pipelines, poderá ser um investimento ponderado pelas empresas do sector petrolífero, que é quem tem competência e intervenção nesta área."

A ANA informou ainda que gostaria que o projeto fosse considerado num futuro próximo.

O Observador lembra que o plano de expansão da capacidade aeroportuária da capital – que tem como fim a construção de um novo terminal aeroportuário no Montijo - não previa a construção de um pipeline para abastecer as instalações da Portela.

Em anos anteriores, a hipótese de um pipeline a abastecer o aeroporto de Lisboa tinha sido rejeitada pois acreditava-se que a continuação do aeroporto na Portela poderia estar comprometida.

O vereador do PSD na Câmara de Lisboa João Pedro Costa anunciou esta quinta-feira que o partido vai apresentar uma proposta para "instar o Governo a construir um oleoduto" para o Aeroporto Humberto Delgado, na próxima reunião da Câmara Municipal de Lisboa.



O Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, ficou sem abastecimento de combustível na terça-feira, disse fonte oficial da ANA que já tinha admitido antes possíveis "disrupções de serviço" dada a situação.



A ANA tinha admitido que, "não tendo sido assegurados os serviços mínimos [na greve nacional dos motoristas de matérias perigosas], e em função do tempo necessário para a requisição civil ter efeitos práticos", os aeroportos por si geridos podiam "ter disrupções de serviço ao nível operacional", estando a gestora aeroportuária "a acompanhar a situação em permanência".



Sete aviões com partida de Portugal foram obrigados esta quinta-feira a reabastecer nos aeroportos espanhóis de Sevilha, Madrid e Bilbau devido à greve dos motoristas de matérias perigosas, que começou segunda-feira e foi cancelada na manhã de hoje.



Fontes do operador aeroportuário espanhol (AENA) indicaram à agência de notícias EFE que durante a manhã quatro voos tiveram que fazer uma escala no aeroporto de Sevilha para reabastecer, dois outros no aeroporto de Madrid e um em Bilbau.



Durante todo o dia de quarta-feira, 44 voos tiveram que reabastecer nos aeroportos espanhóis, de acordo com o gestor aeroportuário.