Ana Gomes deixa espaço de comentário na SIC Notícias

Diogo Barreto
Diogo Barreto 10:45
A ex-eurodeputada encara com "normalidade" a saída. António Vitorino vai ganhar um espaço de comentário semanal.

A antiga deputada europeia pelo Partido Socialista, Ana Gomes, vai deixar de ser comentadora da SIC Notícias ao fim de dez anos.  

Mariana Vieira da Silva discursa com a bandeira de Portugal ao fundo
Mariana Vieira da Silva discursa com a bandeira de Portugal ao fundo José Sena Goulão/Lusa

 “Ana Gomes teve com a SIC Notícias uma estreita e excelente relação de quase 10 anos”, explicou Bernardo Ferrão, diretor de Informação do canal privado, ao jornal Observador. Ferrão informou que a SIC Notícias está a fazer uma " renovação dos seus comentadores", dando o exemplo da entrada de António Vitorino (outro histórico socialista), Carlos Guimarães Pinto (da Iniciativa Liberal), entre outros. 

Ao Observador, Ana Gomes, de 71 anos, disse estar “confortável” com a sua saída da SIC Notícias: "Tudo tem o seu fim. É o fim de um ciclo normal", afirmou, rejeitando qualquer ligação política em relação à decisão.

Também a RTP fez na sua antena recentemente.

