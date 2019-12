É mais uma forma de pressão ao Governo: esta quinta-feira, 19, será entregue a prometida queixa da Fenprof contra o Estado português por "inação" quanto à remoção do amianto nas escolas.A representação da Comissão Europeia em Portugal receberá pelas 11h a Fenprof, responsável pela queixa, assim como outros organismos subscritores, como o MESA (o Movimento Escolas Sem Amianto), a Quercus e, possivelmente, a Zero.É uma "queixa conjunta" que denuncia "a falta de rigor e interesse do Estado português neste problema de saúde pública" e "os erros na transposição das normas comunitárias (diretiva já de 2009), a falta de uma lista [pública de edifícios a intervencionar], das prioridades e da calendarização prevista na lei de 2011", explicou André Julião à"Passados 8 anos, continua por cumprir o levantamento rigoroso dos edifícios, instalações e equipamentos públicos com amianto, nomeadamente os edifícios escolares , uma vez que apenas se identificaram coberturas faltando apurar outros materiais potencialmente contendo amianto ", disse ainda o coordenador do MESA."Vamos acompanhar a queixa no sentido de que o Estado seja mais pressionado, porque tem sido descuidado neste tema ", referiu também àÍria Madeira, da Associação Zero. É que, explicou a arquiteta, a lei existe desde 2011 e, apesar de "algumas incompletudes", se "fosse cumprida o problema do amianto seria menor".Também a Quercus subscreverá a queixa. "O objetivo é pressionar para que no Orçamento do Estado esteja também incluída a necessidade de fazer a monitorização dos edifícios" menos prioritários, disse àCarmen Lima.