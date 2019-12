Mário Centeno disse-o na conferência de imprensa matinal desta terça-feira, 17, para explicar o Orçamento do Estado para 2020, entregue horas antes: prefere discutir o que está no documento e não o que lá não está. Contudo, no caso do amianto a Quercus, à Associação Zero ou ao Movimento Escolas Sem Amianto (MESA) questionam precisamente o que não está -- melhor dizendo, o que a lei impõe que já deveria ter sido divulgado pelo Governo e ainda não é conhecido: a lista de edifícios com amianto e quais, entre eles, são de intervenção prioritária.





um universo estimado em 4263 edifícios discriminados por graus de prioridade". E mais: referia também que eram 134 as instalações com prioridade 1. Mas quais são?



Nem a Quercus, nem a Zero, nem o MESA sabem.





"designadamente através do portal do Governo na Internet"

É certo que, no caso do programa de remoção de amianto de edifícios públicos, a proposta do Governo para 2020 é mais específica que a anterior. Adianta, por exemplo, que o Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial (FRCP) financiará a remoção de amianto "em imóveis do domínio público e privado do Estado e em imóveis propriedade dos institutos públicos e das empresas públicas."E até concretiza de que modo serão os financiamentos: a 100% para os edifícios de prioridade 1, a 80% para os de prioridade 2 e a 70% para os de prioridade três. Com esta informação, tente o leitor compreender que edifícios estão colocados em cada uma dessas prioridades. A lista não é pública, apesar de a legislação de 2011 assim o exigir. E é aí que se encontram as críticas de três organismos questionados pela: quer a Quercus, como a Associação Zero e o MESA já pediram a lista de todos os edifícios (nomeadamente escolas) com amianto e onde estarão definidas as prioridades. Mas essa lista foi sempre negada.Existem pistas, mas nunca a informação completa. A 8 de junho de 2017, uma resolução do Conselho de Ministros previa um prazo de 120 dias para submeter as candidaturas "nAinda no governo de Passos Coelho, recorda Íria Madeira, da Associação Zero, foi disponibilizada uma lista "bem longa, com 600 páginas em Excel, o que parecia ser para dificultar a leitura". E essa, entende, estava incompleta porque não incluia os edifícios autárquicos. Depois disso, terá sido coligida uma lista final -- e é essa que ainda não existe oito anos depois da criação da lei, assinada pelo punho do então primeiro-ministro, José Sócrates, e que previa a a publicitaçãode todos os edifícios com amianto.

"Não temos listagem dos edifícios públicos, privados e não sabemos o Estado em que as coisas estão", refere a também arquiteta. "Não compreendo este secretismo porque devia ser comunicado aos trabalhadores" que estão neste edifícios, completa Carmen Lima.



O que causa "alarme social"? Informação a mais ou a menos

No início do ano letivo, também a SÁBADO pediu ao Ministério da Educação a lista das escolas já intervencionadas e a invertencionar, mas na altura recebeu a explicação que esta estava a ser atualizada depois de a maioria das obras ter decorrido durante a pausa letiva do Verão. Semanas depois, em novembro, o próprio ministro, Tiago Brandão Rodrigues, recusou em entrevista à Lusa a divulgação da lista para evitar "alarmismo social".



"O alarmismo social é a pior coisa que se pode fazer, porque estamos a falar de uma comunidade educativa. As nossas escolas são, em termos genéricos, lugares muito seguros", garantiu então o ministro.



Tanto Carmen Lima da Quercus, como Íria Madeira, da Associação Zero, consideram que a ansiedade existe precisamente pela falta de informação. "A comunidade escolar está em histeria porque não tem este tipo de informação. As crianças e professores estão nestes espaços durante horas sem saberem", concretiza Íria Madeira. A informação permitiria às escolas fazerem planos de contingência, retirando a atividade letiva de espaços onde existem ameaças (pode ser, por exemplo, uma placa vinílica no chão desgastada pelo número de pessoas que a pisam).



E depois já a pressa de retirar o quanto antes. À Zero já chegaram, aliás, denúncias de estruturas de amianto retiradas de modo irregular e que a arquiteta atribui à falta de informação e histeria. "Falta proteção de trabalhadores, retiram-se [as estruturas] com rebarbadores exponenciando a dispersão de fibras de amianto no ar." Ou seja, expoem-se as pessoas quando o objetivo era precisamente o contrário. E depois depositam-se esses materais em aterros de matérias não perigosas, alertou também a Zero há algumas semanas.



Para Íria Madeira o que é exigido ao Estado é um plano e não que se retire todo o amianto em 2020. As regras europeias, aliás, exigem o fim destas fibras nos edifícios até 2032.



Justiça revela alguma coisa

A posição de nada revelar assumida por Tiago Brandão Rodrigues não é comum a outros colegas do Governo. Ainda esta semana, o Ministério da Justiça disse ao Público que se detetou amianto em 87 tribunais dos 215 edifícios analisados e, desde 2016, fez intervenções em 21 (com um custo de 1,2 milhões de euros). Explicou também que o projeto é, em 2020, serão efetuados trabalhos de remoção pontuais (de depósitos de água, caldeiras, autoclismos) em 36 deles. Nestes casos não especifica quais.



E o gabinete de Francisca Van Dunem foi específico relativamente a algumas estruturas: nos Palácios da Justiça de Estremoz e Figueira da Foz estão já a decorrer trabalhos de remoção "mais extensos" de coberturas de fibrocimento ou de telas de impermiabilização. Obras semelhantes às que ocorrerão nos Palácios da Justiça de Oeiras, Peniche e Vila Viçosa (que estão já em fase de projeto).



Não basta apenas remover

Depois de ler o artigo 184.º da proposta do Orçamento de Estado para 2020, Carmen Lima, da Quercus, não conseguiu perceber se além da remoção, o programa também inclui uma verba para a monitorização dos edifícios e equipamentos definidos como prioridade 2. É que o que hoje não precisa de remoção imediata, dentro de algum tempo poderá precisar. Quem e como se fará essa avaliação.



"Pedimos várias reuniões aos ministérios para sensibilizar para a divulgação da lista e para a monitorização. E pedimos à Direção Geral da Saúde se não tem poder para influenciar o ministério das Finanças" para que esta verba seja também incluída no Orçamento.



André Julião, coordenador do MESA que recebeu pelo menos 90 denúncias de escolas com amianto, confessa outro receio: que não seja possível às autarquias onde a remoção não seja garantida a 100% pelo FRCP completarem os valores em falt na remoção deste material num "Parque Escolar extremamente degradado, como é o caso da margem Sul", exemplifica.



A Quercus, o MESA e, possivelmente a Zero, serão subscritores da denúncia contra o Estado português que a Fenprof vai apresentar à Comissão Europeia na quinta-feira e que foi noticiada pela SÁBADO.