O operário substitui o médico

A carregar o vídeo ...

Dinheiro e traições

Houve uma revolução a 25 de Abril de 1974. E eleições livres um ano depois. Mas naquela tarde de terça-feira, 3 de Junho de 1975, o inimigo continuava ali à sua frente. Américo Duarte, o único deputado da União Democrática Popular (UDP), tinha de exterminar o animal – literalmente. "Peço a palavra", anunciou ao microfone: "Estão aqui nesta assembleia partidos fascistas." Como? "Depois do 25 de Abril já vimos muitos camaleões mudarem de cor conforme as conveniências." Um deles, João Mota Amaral (do PPD), foi "um elemento de vanguarda do fascismo" e "um porta-voz na assembleia" de Marcelo Caetano. Pelo que devia ser excluído da Assembleia Constituinte (AC).Se ainda não o conheciam, os outros 249 deputados ficaram a saber o que faria nos meses de trabalho até a Constituição estar concluída: este operário de barba de 33 anos e membro da comissão de saneamento da Lisnave era "um revolucionário" a lutar "num ninho de lacraus" e "saco de caranguejos". E cumpria apenas o mandamento do partido: "É dever de um deputado revolucionário numa assembleia burguesa não dar tréguas." Nessa época, à revista Flama, justificaria: "A UDP foi sempre muito concreta ao afirmar às massas populares que apresentava um deputado para mostrar o carácter burguês daquela assembleia." Não fora eleito para ser a favor.Mota Amaral recorda a ira que Duarte, sentado na primeira fila (onde hoje está a bancada do Bloco de Esquerda), lhe dirigia: "Parecia que me queria comer vivo." "As intervenções dele eram violentíssimas. Era fruto da época", desculpabiliza o então deputado, que três décadas mais tarde presidiria à Assembleia da República.Mas além do estilo muito próprio, a intervenção de Américo Duarte foi marcante por outro motivo: depois do próprio presidente, Henrique de Barros, foi o primeiro deputado a falar na Constituinte. E nem era suposto lá ter estado.Quarenta e quatro mil votos valeram à UDP a eleição de um deputado – e o único representante da extrema-esquerda. Já depois das eleições de 1975, alguns dirigentes foram à Lisnave ter com Américo Duarte para lhe dizer que o médico e destacado militante do movimento, João Pulido Valente, não iria assumir o lugar. Teria de ir ele. A justificação oficial: problemas de saúde. Mas ao operário deram outra: apesar do seu estatuto heróico de preso político, desconfiavam dele por ter ido visitar o empresário e amigo de infância Jorge de Brito à prisão."Para deputado, eu?! Nem conheço o que é uma Constituição, vou discutir questões jurídicas? Não estou habilitado para isso", contestou Duarte. Os camaradas convenceram-no com este argumento: "Discutes as situações políticas." Era o suficiente para um homem que estava na política desde que, aos 16 anos, fizera soar à revelia a campainha da Sorefame para que se fizessem três minutos de silêncio por dois jovens mortos pela GNR.Quatro décadas mais tarde, admite à SÁBADO: "Eu não sabia que estava em segundo lugar na lista [à Constituinte]. Eles queriam meter o Acácio Barreiros, [mas] tinham de desistir nove" pessoas para que ele assumisse o lugar. "Fui para lá eu, mas tinha as minha limitações." Por exemplo: preparava todas as intervenções com uma pequena equipa de militantes da UDP. E na hora das votações, um deles sentava-se nas galerias do público com uma caneta. Caso a tampa estivesse para cima, o deputado deveria votar a favor. Para baixo, o voto era contra. E deitada, abstenção.Os seus adversários políticos reconheciam as suas dificuldades. O que não sabiam é que cada intervenção era para ele como regressar aos dois anos em que esteve na guerra, em Angola; cada subida à tribuna assemelhava-se àqueles momentos em que esperava pelo primeiro tiro dos inimigos. E eles chegavam – sempre: os deputados sugeriam que pertencia à "malandragem" ou que lhe faltava inteligência. A 13 de Agosto, o general Carlos Galvão de Melo, do CDS, referiu-se nestes termos ao seu "vozear tonitruante": "Estes ‘ataques’, que o nosso colega não pensou nem escreveu e tão-somente nos leu o melhor que pôde (...) só não são insultantes porque aquele que os proferiu não os compreendeu." O advogado socialista José Luís Nunes, a 23 de Setembro, chamou-lhe analfabeto, para depois emendar: queria dizer "analfabetismo político".Isso a mim, não. Eu estava-me marimbando. Eu falava aquilo que aprendi nas escolas, na luta da vida. Não estava preocupado em ser académico.Nada.Sozinho. O PS, de vez em quando, ia rodando determinados elementos sempre a mandar bocas. Quando eu estava a intervir, sempre "beu, beu, beu". Uma vez, tinham fugido uma série de PIDES de Alcoentre e um gajo que estava na parte de trás do PS: "Está aqui mais um!" Agarrei na cadeira: "Ó seu filha [sic] da puta ..." e vou para lhe dar com a cadeira nos cornos, só que veio um gajo, pá, e agarrou-me.Ali e várias vezes. Os operários que vinham da Lisnave para me apoiar gritavam das galerias. Cá de baixo, amandavam [sic] cinzeiros e os lá de cima mandavam sapatos. O Henrique de Barros fechou o parlamento oito vezes, de cada vez que eu intervinha, devido às manifestações nas galerias.E quando o presidente da Constituinte lhe cortava a palavra, Duarte colocava o seu casaco sobre um ombro e abandonava o hemiciclo. Foi o que fez a 7 de Agosto, quando afirmou que Diogo Freitas do Amaral era fascista. Em vez de sair pela porta mais próxima da sua bancada, deu a volta completa à sala para passar junto aos parlamentares centristas: "Fascistas! Vocês caberão todos no Campo Pequeno."Naquela altura, era. A coisa tinha agudizado. A situação era violenta.Antigos parlamentares, como Carmelinda Pereira e Mota Amaral, concordam que este extremismo era motivado pelos tempos revolucionários. "Era uma pessoa que parece que não media as palavras, com uma visão diferente dos outros deputados. Tinha uma voz atrevida, não contida", descreve a antiga deputada socialista. Tempos depois, Américo Duarte confessaria a Mota Amaral: "Marquei a minha presença com a mensagem."Nem sempre era fácil aos serviços parlamentares traduzirem as suas palavras. Recorriam com frequência ao eufemismo, como no sumário da sessão de 20 de novembro de 1975, no rescaldo do cerco à Constituinte: "O Sr. Deputado Américo Duarte (UDP) referiu-se à incapacidade revelada pelo VI Governo em resolver os problemas das classes trabalhadoras." Na verdade, o que o parlamentar dissera na tribuna fora bem mais violento – ofensivo, até: "Se há alguma coisa de inovador, é vermos um primeiro-ministro mandar à merda dezenas e dezenas de milhares de trabalhadores." Outro exemplo, de 16 de outubro: "O Sr. Deputado Américo Duarte (UDP) proferiu diversas frases de protesto, algumas de conteúdo grosseiro."Mais do que as críticas à sua fraca educação (começara a trabalhar aos 11 anos) ou às constantes interrupções nas suas intervenções, o que mais o perturbava eram as palmas da burguesia: "Para vocês estarem aqui a bater-me palmas, é porque errei em alguma coisa do que disse."Era um solitário. Não fez um único amigo nos seus 192 dias na Constituinte. Talvez porque atacava todos, desde o governo até aos "traidores cunhalistas" que se tentaram "aproveitar da energia revolucionária das massas populares para exigirem mais uns quantos ministérios" ao governo, referiu a 20 de novembro. As relações com os elementos do PCP-R na UDP também já não eram as melhores. E depois do 25 de Novembro ficariam cortadas em definitivo.Na confusão daqueles dias, Américo Duarte e João Pulido Valente cavaram as valas para que as chaimites de Jaime Neves não subissem a Calçada da Ajuda até à polícia militar. E o deputado ajudou os operários da Lisnave a bloquear as estradas de Almada com os picadeiros onde os navios assentam durante as reparações.A pegar em armas.Pelo menos oferta, houve. Mas não apareceu nada.Sempre. Não é de mim, é dos livros. Tomada de poder pelos trabalhadores, só pela violência revolucionária armada. Não há outra hipótese.Mas evitava violência desnecessária. Esteve com os operários da construção civil que cercaram a Constituinte, a 12 de novembro. Quando os viu aproximar-se do jipe de Henrique de Barros, o presidente da Constituinte: "Vocês não batem no homem. Ele não é o responsável por isto." E acompanhou-o são e salvo até à porta da Assembleia da República.Quanto à UDP, o problema é que, enquanto ele (que se define como um "frentista") deu o corpo contra o que entende ter sido um ataque da direita no 25 de Novembro, muitos outros colegas desapareceram durante "cinco dias" e deixaram a sede da organização "às moscas". Chamou-lhes traidores: "Os grandes dirigentes fugiram, pactuando com os novembristas", o inimigo de direita.Numa manhã, já depois dessa data, estava num café quando uma mulher (há 10 anos disse ao Público que se chamava Dolores, agora à, nomeou-a como Leonor) lhe entregou uma declaração de renúncia ao mandato. "E eu estava tão saturado com traições, que assinei de cruz", conta. "Os dirigentes do partido usaram o Américo e depois descartaram-no", completa Jaime Pereira, que o conhecia das atividades subversivas em Queluz.Foi substituído por Afonso Dias, o que significou, diz Mota Amaral, uma mudança de atitude. O cantor, que nunca perguntou porque Américo saíra, admite que poderá ter sido "para mudar o estilo": "Aqueles eram tempos turbulentos, em que as posições se extremavam. O Américo Duarte era um intérprete muito vivo daquelas contradições."No dia de Dezembro em que se anunciou a sua renúncia da AC, os outros parlamentares aplaudiram.Não foi o seu pior momento. Nem a maior mágoa. Pouco depois de deixar a Constituinte, detetaram um tumor no cérebro da filha. Como até então sobrevivera apenas com o salário da mulher, que trabalhava na clínica dentária do Rato, bateu à porta da UDP para pedir dinheiro – já que entregara o seu salário de deputado ao partido – para um exame. "Eu nunca recebi um tostão do parlamento. Nem sei quanto é que ganhava. Disseram -me que não tinham dinheiro para me dar."Nos anos seguintes, voltou para a Lisnave, foi camionista internacional, teve um restaurante, mas nunca esqueceu. "A UDP, a que eu tinha dado tudo, virou-me as costas na altura em que mais necessitei na vida."