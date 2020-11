Álvaro Sobrinho usa dinheiro do BES Angola para investir no Sporting

O Ministério Público (MP) suspeita de que Álvaro Sobrinho terá investido no Sporting com dinheiro proveniente do BES Angola (BESA), do qual foi presidente entre 2001 e 2012. No centro da investigação está a suspeita de que Sobrinho terá, através da Holdimo, lavado no Sporting 20 milhões de euros alegadamente desviados do BESA. A verba terá tido origem nos financiamentos do BES ao BESA, matéria que está a ser investigada num outro processo aberto em 2011.

