Aluno apanhado com cábula agride professoras na Faculdade de Direito

Diogo Barreto
Diogo Barreto 23 de julho de 2025 às 23:15
O agressor, que terá por volta de 50 anos e repetia a cadeira pela quinta vez, viu o exame ser anulado depois de ser apanhado com cábulas. Agrediu ainda outro aluno que tentou parar o ataque à docente.

Duas professoras da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa foram agredidas esta terça-feira, 22 de julho, por um aluno que foi apanhado com uma cábula durante um exame. Outro aluno ficou ferido quando tentou proteger a docente. A faculdade já abriu um processo e o aluno foi suspenso.

A SÁBADO apurou que a agressão aconteceu durante um exame de recurso de Direito Comercial II, cadeira de terceiro ano. O aluno em causa é mais velho, segundo o que se comenta em grupos de WhatsApp, andará pelos 50 anos e estaria a repetir a cadeira pela quinta vez. O aluno, depois de ser apanhado com a cábula, viu o exame ser anulado. Depois de abandonar a sala voltou a entrar, passados cerca de 15 minutos, gritando para a professora que estava há cinco anos a tentar terminar a cadeira e que só lhe faltava aquela para acabar o curso, refere um aluno da faculdade à SÁBADO.

O aluno começou a atirar objetos à professora que o apanhou com a cábula até que a outra docente presente tentou travá-lo. Em resposta, o aluno puxou o cabelo desta segunda professora e empurrou-a, tendo a docente embatido com a cabeça no estrado. A mulher foi levada para as urgências na sequência da agressão.

Um colega que tentou conter o agressor foi mordido e ficou com o braço a sangrar. O aluno foi travado pelo segurança da escola até à chegada da PSP.

Num comunicado emitido pela faculdade de direito informa-se que as duas docentes presentes no exame estavam em estado de choque. "Foi aberto o competente processo disciplinar, com a imediata suspensão preventiva do aluno de todas as atividades escolares com os efeitos inerentes", pode ler-se no documento.

