As duas estudantes foram detidas por suspeita da prática do crime de falsas declarações. Tentaram fazer-se passar por outras duas colegas que estavam inscritas para o exame.

Alunas detidas a fazer exame no lugar de outras ficam com termo de identidade e residência

As duas jovens de 18 anos que falsificaram os documentos de identidade e faziam o exame no lugar de duas outras alunas foram libertadas, ficando sujeitas à medida de coação de termo de identidade e residência (TIR). As duas foram detidas pela Polícia de Segurança Pública (PSP) por suspeita da prática do crime de falsas declarações.