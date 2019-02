A distinção no mercado de capitais "reforça a confiança de que estamos na direção certa", defendeu Paulo Fernandes.

A Altri SGPS foi eleita a empresa nacional com a melhor performance em 2018. O prémio foi esta terça-feira atribuído na Euronext Lisbon Awards, no Museu do Dinheiro, em Lisboa.



A empresa "trabalha diariamente para acrescentar valor a todos os stakeholders e não apenas aos acionistas", defendeu o presidente do Conselho de Administração e Co-CEO da empresa, Paulo Fernandes.