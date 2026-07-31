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Almada: Situação de alerta no município prorrogada até 31 de agosto

Lusa 31 de julho de 2026 às 22:50
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As reservas médias de água em Almada estão atualmente nos 78%, de acordo com a última informação oficial referente ao dia 30 de julho.

A Câmara Municipal de Almada, no distrito de Setúbal decidiu prorrogar até 31 de agosto a situação de alerta decretada no início de julho na sequência de falhas no abastecimento de água no concelho.

Inês de Medeiros, presidente de câmara de Almada
Inês de Medeiros, presidente de câmara de Almada Pedro Ferreira

"Informa-se que, nos termos do despacho n.º 44/2026 da senhora Presidente da Câmara Municipal de Almada, a Situação de Alerta de âmbito municipal, relacionada com a gestão e a segurança do abastecimento de água, foi prorrogada até 31 de agosto de 2026", lê-se numa nota publicada esta sexta-feira no site da autarquia.

As reservas médias de água em Almada estão atualmente nos 78%, de acordo com a última informação oficial referente ao dia 30 de julho.

Segundo a Câmara Municipal de Almada, "apesar da evolução favorável das reservas de água, o aumento das temperaturas previsto para o mês de agosto, associado à época balnear e ao consequente aumento do fluxo de turistas e visitantes atraídos pelas praias do concelho, impõe a manutenção cautelar de algumas medidas, de forma a garantir a estabilidade e a segurança do abastecimento de água a toda a população".

Assim até pelo menos 31 de agosto, a utilização de água da rede pública para rega de jardins e espaços verdes, são autorizadas em situações tecnicamente justificadas e mediante gestão rigorosa do consumo.

A utilização dos balneários públicos pode ser condicionada pelos serviços municipais sempre que necessário e o funcionamento dos chuveiros e lava-pés de utilização coletiva nas praias, também esta sujeita a eventual condicionamento pelos serviços municipais.

Segundo a autarquia, é ainda parcialmente revogada a norma relativa à interrupção noturna do abastecimento, que passa a poder ser reduzida ou suspensa nas zonas onde os indicadores operacionais demonstrem condições de segurança, mediante decisão dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada e sem prejuízo da sua reativação sempre que as circunstâncias o justifiquem.

Qualquer alteração aos cortes noturnos, adianta a Câmara Municipal de Almada, será sempre comunicada à população com uma antecedência mínima de 48 horas.

A situação de alerta agora prorrogada mantém a obrigatoriedade de encerramento das piscinas municipais, com exceção da abertura diária de uma piscina nos dias úteis, a fixar e a comunicar pelo Departamento de Desporto e Juventude.

Já os equipamentos desportivos municipais retomam o funcionamento normal, devendo ser implementadas medidas de utilização eficiente da água, nomeadamente o reforço da deteção e reparação de fugas, a limitação de consumos não essenciais, a proibição de banhos --- com exceção dos utilizadores que participem em jogos oficiais --- e a monitorização diária dos consumos.

Por outro lado, os eventos municipais e os promovidos pelas juntas de freguesia deixam também de estar sujeitos a adiamento automático, passando a ser avaliados previamente quanto ao seu impacto no consumo de água, com possibilidade de imposição de medidas de mitigação sempre que necessário.

"A Câmara Municipal de Almada agradece o sentido de responsabilidade e a colaboração que os almadenses têm demonstrado ao longo das últimas semanas, essenciais para a recuperação do sistema de abastecimento, e apela à continuidade de um consumo consciente de água enquanto se consolida o regresso à normalidade", salienta a autarquia na comunicação divulgada no seu site oficial.

Desde o início de julho que foram relatadas sucessivas falhas no abastecimento de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo a câmara municipal decretado situação de alerta a 08 de julho.

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