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Portugal

Transferência de hospitais públicos para o setor social “é uma decisão feita na penumbra”

Francisco Máximo Gaié 07:42
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O bastonário da Ordem dos Médicos diz que a medida do Governo é feita sem base em qualquer “informação técnica” e não tem a certeza de que seja benéfico para os utentes.

A decisão de transferir a gestão de cinco centros hospitalares do Estado para o setor social é “uma decisão feita na penumbra”. Quem o afirma é o bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes. Além dos hospitais de São João da Madeira e de Santo Tirso, o Governo planeia entregar às misericórdias os hospitais de Vila do Conde, Pombal e Seia, segundo avançou ao esta quarta-feira Manuel Lemos, presidente da União Portuguesa das Misericórdias.

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Tópicos Mil Milhões de euros Milhões de euros Milhões Decisão Ordem dos Médicos Carlos Cortes Vila do Conde São João da Madeira Seia Santo Tirso
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