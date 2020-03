Alguém ouviu uma conversa e o Egas Moniz está a receber intercomunicadores

O apelo começou a circular há dias nas redes sociais - e tornou-se viral. "Pedido da unidade de infeto[contagiosas] do hospital Egas Moniz: precisam de intercomunicadores de bebés para comunicar com os doentes." Assim se espalhou a mensagem, de origem incerta, para ajuda dos infetados com coronavírus em quartos de isolamento. Não tardaram as doações.Efectivamente, há um fundo de verdade nesta história - ao contrário de tantas fake news que proliferam pelo WhatsApp e Facebook (FB). Em declarações à, enviadas por email através da assessoria do referido hospital, a presidente do conselho de administração (Rita Perez Fernandez da Silva) esclarece: "Os quartos de enfermaria com pressão negativa, por terem a porta necessariamente fechada, podem melhorar a vida dos doentes. Quando têm, para além dos meios habituais, meios que dão confiança." Neste caso, os intercomunicadores que permitiriam a monitorização à distância e atendimento mais rápido.A parte dúbia do apelo vem a seguir: é que o hospital não chegou a formalizá-lo. "Falou-se nisso, não com o carácter de pedido, mas como hipótese de trabalho para melhorar a vida dos doentes internados.Alguém ouviu esta hipótese e colocou-a no FB", diz a mesma responsável. E acrescenta: "Têm respondido múltiplos particulares e empresas, mas ainda nada foi aceite por se tratar de umahipótese de trabalho e não de um pedido firme."

Chicco faz doações pelo País

A história ganhou novos contornos, quando foi divulgado informalmente - pelos mesmos meios - que a Chicco já teria respondido às necessidades do mesmo hospital. De facto, a marca para bebés confirma à SÁBADO as doações, só que a nível nacional em 38 unidades (incluindo nos Açores). "Desde segunda-feira (23/3) que a Chicco está a entregar nos hospitais e centros de saúde em Portugal, os mais de 750 intercomunicadores que tinha disponíveis", responde Filipa Remígio, diretora de marketing da empresa Artsana Portugal (representa a Chicco).

Mas, lá está, o pedido de ajuda teve a mesma origem: isto é, indeterminada: "Durante o fim-de-semana, apercebemo-nos de um apelo colocado nas redes sociais. Falando com um médico que se encontra na primeira linha de combate ao coronavírus, ficámos a perceber o porquê desta necessidade, confirmando a veracidade do apelo."



A Chicco prontificou-se, então, a oferecer o stock existente daqueles aparelhos. "Já enviámos 545 intercomunicadores no valor de 75.000€. Estamos a receber pedidos todos os dias e iremos continuar a enviar enquanto tivermos stock", explicam. O valor total da doação ultrapassará os 100.000€, porque têm disponibilizado outros produtos como termómetros, que entretanto esgotaram.

A vantagem acrescida dos intercomunicadores para bebés é que também poupam esforço aos médicos, segundo a mesma fonte: "Depois de entrarem nos quartos, têm de trocar todo o material (luvas, máscaras, etc.) além de fazerem baixar a pressão dos quartos improvisados." Os hospitais agradecem.