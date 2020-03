I. CRIAÇÃO DE MECANISMOS DE APOIO EUROPEUS

No dia 19 de Março de 2020, a Comissão Europeia emitiu o comunicado Temporary Framework for State aids measures to support the economy in the current Covid 19 outbreak.

Visava o mesmo criar respostas às consequências económicas emergentes da pandemia, em virtude da quebra das cadeias de produção, da diminuição do consumo e na incerteza quanto aos planos de investimento.

Também no plano do financiamento dos mercados no que respeita à liquidez, foi considerada uma consequência a ser minorada, nomeadamente pela injecção de dinheiro na economia através dos Bancos, permitindo que a Economia não páre.

Considerou então a Comissão Europeia que a pandemia do Covid – 10 afecta todos os Estados Membros, pelo que a ajuda de Estado é justificável e é compatível com o artigo 107.o, (3), (b), do TFUE, por um período limitado, de forma a evitar problemas causados pela pandemia, essencialmente ao nível das pequenas e médias empresas.

Como se verá estes mecanismos são sectoriais, não abrangendo todos os sectores e por sua vez não abrangem as grandes empresas.







I.I. Medidas previstas pela Comissão Europeia ao abrigo deste quadro temporário

a.Subvenções diretas, benefícios fiscais seletivos e adiantamentos:

Os Estados-Membros poderão criar regimes de subvenções que poderão ir até 800 mil euros para ajudar uma empresa a fazer face a necessidades urgentes de liquidez.

b.Garantias estatais para empréstimos contraídos por empresas junto de bancos:

Os Estados-Membros poderão fornecer garantias estatais para garantir que os bancos continuem a conceder empréstimos aos clientes que deles necessitem.

c.Empréstimos públicos subvencionados às empresas:

Os Estados-Membros poderão conceder às empresas empréstimos com taxas de juro bonificadas. Estes empréstimos podem ajudar as empresas a cobrir as necessidades imediatas para fundo de maneio e investimento.

d.Salvaguardas para os bancos que canalizam os auxílios estatais para a economia real:

Alguns Estados-Membros tencionam desenvolver as capacidades de concessão de crédito atuais dos bancos e utilizá-las como canal de apoio às empresas, em especial pequenas e médias empresas. O quadro deixa claro que esses auxílios são considerados auxílios diretos aos clientes dos bancos, não aos próprios bancos, e dá orientações sobre a forma de assegurar uma distorção mínima da concorrência entre os bancos.

e.Seguro de crédito à exportação em operações garantidas a curto prazo:

O quadro introduz uma maior flexibilidade quanto à forma de demonstrar que determinados países não são riscos negociáveis, permitindo assim que o Estado forneça um seguro de crédito à exportação a curto prazo, sempre que necessário.





II. MEDIDAS UNIAO EUROPEIA PARA PORTUGAL

Nessa sequência, no dia 22 de Março foram aprovadas um conjunto de medidas para Portugal, destinadas ao apoio das pequenas e médias empresas.

Foi aprovada uma linha de 3 biliões de euros, através de quatro àreas de apoio, o Turismo, Restaurantes e actividades similares, Industria extractiva e de manufactura e actividades turísticas, animação, agências de viagens e organizações de eventos.

O objectivo destas ajudas é o de lançar liquidez para essas mesmas actividades evitando que sejam realizados despedimentos.

Essas ajudas são feitas essencialmente com garantia até 90% do Estado aos empréstimos contraídos.

O Iapmei constituiu-se como uma das entidades de veiculação deste bloco de ajudas sob a forma de empréstimos.

Podemos desagregar a sua intervenção em 4 grandes blocos:

Covid 19 Financiamento

Covid 19 Actividade e Emprego

Covid 19 PT 2020

Covid 19 Medidas Fiscais

II.III.I. Covid 19 Financiamento

Foram criadas 2 linhas de crédito na sequência das ajudas de Estado permitidas pela União Europeia.







II.I.I. Linha Capitalizar - COVID-19

Foi lançada pelo Iapmei a Linha Capitalizar - Covid- 19, com vista a apoiar as empresas cuja atividade se encontra afetada pelos efeitos económicos resultantes do surto.

Com uma dotação de 200 milhões de euros para "Fundo de Maneio" e "Plafond Tesouraria", esta linha funciona numa lógica de aprovação por ordem de apresentação de candidaturas (first come first served).

Podem candidatar-se empresas cujas vendas, verificadas à data da contratação, decresceram em pelo menos 20% nos últimos 30 dias face aos 30 dias imediatamente anteriores.

As candidaturas são apresentadas diretamente junto dos bancos aderentes.

Toda a informação específica sobre as condições e montantes de financiamento está disponível no Portal do Financiamento.

Consulte no site do Iapmei:

- Linha de Crédito Capitalizar - COVID-19

- Linha de Crédito Capitalizar



A declaração inicial seguirá este modelo:

Nome(s) _______________________________, No Cartão Cidadão(s) ____________________, na qualidade de representante(s) da sociedade [Nome e NIF] ___________________________________________ com as funções __________________________________________________________________

Para efeitos de acesso à Linha de Crédito Capitalizar 2018 – Covid-19, declaram que, nos últimos 30 dias anteriores à data da contratação da operação, o volume de negócios da empresa se reduziu em pelo menos 20%, face aos 30 dias imediatamente anteriores.

Data _______________________

Assinatura(s) de quem pode obrigar a empresa __________________________________________

Notas:

A presente Declaração integra o pacote contratual como anexo ao contrato de financiamento.

II.I.II. Linha de Apoio à Tesouraria para Microempresas do Turismo

Esta linha de apoio com uma dotação de 60 milhões de euros, visa apoiar as microempresas turísticas que demonstrem reduzida capacidade de reação à forte retração da procura que se tem registado através de financiamento reembolsável sem juros remuneratórios.

São elegíveis as empresas que demonstrarem que a sua atividade foi afetada negativamente pelo surto da doença COVID-19. (mediante declaração no formulário de candidatura)

O site do Iapmei disponibiliza a informação adequada nomeadamente informação específica sobre as condições e montantes de financiamento e atividades abrangidas que está disponível no Portal do Financiamento.

O formulário de candidatura e declaração estão disponíveis no site do Turismo de Portugal.

Pelo Despacho Normativo 4/2020, publicado no dia 25 de Março, na II Serie do Diàrio da Republica, foi criada a linha de apoio às microempresas que actuam no sector do Turismo, tendo sido alocados a esta linha 60 milhões de euros.

Esta medida destina-se a dar apoio financeiro às empresas de pequena dimensão que operam no setor do turismo durante a pandemia do novo coronavírus e que, por isso, "apresentam maior dificuldade no acesso ao financiamento, e para fazer face às suas necessidades mais urgentes", lê-se no diploma. "Com estes instrumentos de apoio financeiro pretende-se, assim, criar as melhores condições para que as empresas do turismo, particularmente afetadas pelo surto da doença por coronavírus, possam assegurar a manutenção da sua capacidade produtiva e os respetivos postos de trabalho", prossegue o documento.

A linha de apoio totaliza 60 milhões de euros que são assegurados pelas receitas do Turismo de Portugal, destinando-se ao financiamento da tesouraria das microempresas que demonstrem necessidades temporárias de acréscimo de fundo de maneio devido à Covid-19.

Para efeitos desta linha de apoio, o Governo considerou microempresa aquela que tem menos de dez trabalhadores efetivos e cujo volume de negócios anual ou balanço total anual não excede 2 milhões de euros.





Como funciona esta linha de apoio?

A linha de apoio deverá ser reembolsável e não tem juros remuneratórios associados sendo que corresponde a 750 euros mensais por cada posto trabalho existente na microempresa à data de 29 de fevereiro e poderá durar até três meses até ao limite máximo de vinte mil euros.

As microempresas do setor do turismo têm um prazo de reembolso de três anos que começa a contar a partir da data de celebração do contrato. No momento da celebração do contrato, um dos sócios da empresa deve prestar uma fiança pessoal.

O reembolso tem um prazo de três anos, sendo que a lei prevê um período de carência de um ano. O reembolso é feito através de prestações trimestrais de igual montante.

Quais os pressupostos para as empresas terem acesso à linha de apoio?

Para beneficiarem desta linha de apoio, as microempresas devem reunir um conjunto de condições à data da candidatura ao apoio.

Desde logo, têm de demonstrar a situação regularizada junto da Administração fiscal, da Segurança Social e do Turismo de Portugal. Além disso, no momento da candidatura, devem declarar:

Que se encontram devidamente licenciadas para o exercício da respetiva atividade e devidamente registadas no Registo Nacional de Turismo, quando legalmente exigível (esta verificação é feita na declaração da candidatura ao apoio);Demonstrarem que a atividade desenvolvida foi afetada negativamente pelo surto da doença COVID- 19;

Não se encontrarem numa situação de empresa em dificuldade, tendo em conta a definição constante do n.o 3 do presente artigo;

Não terem sido objeto de aplicação, nos dois anos anteriores à data da candidatura, de sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham essa obrigação, em Portugal [ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal];

Não terem sido condenados nos dois anos anteriores à data da candidatura, por sentença transitada em julgado, por despedimento ilegal de grávidas, puérperas ou lactantes.





O que se entende por "empresa em dificuldade"?

O Despacho Normativo considera uma "empresa em dificuldade" aquela que se encontre numa de três situações: No caso de uma empresa que exista há três ou mais anos, se mais de metade do seu capital social subscrito tiver desaparecido devido a perdas acumuladas;

Sempre que a empresa for objeto de um processo de insolvência ou preencher os critérios para ser submetida a um processo de insolvência a pedido dos seus credores;

Sempre que uma empresa tiver recebido um auxílio de emergência e ainda não tiver reembolsado o empréstimo ou terminado a garantia, ou tiver recebido um auxílio à reestruturação e ainda estiver sujeita a um plano de reestruturação.

Como se processa a apresentação à candidatura?

As candidaturas são apresentadas através de um formulário que se encontra disponível no portal do Turismo de Portugal ao qual se devem juntar três documentos:

A declaração de remunerações entregue na Segurança Social relativa aos trabalhadores existentes na empresa em 29 de fevereiro de 2020;

Autorização de consulta eletrónica da situação tributária e contributiva tendo em conta os seguintes dados do Turismo de Portugal necessários para a autorização, isto é, o Número de Identificação Fiscal e Número de Identificação da Segurança Social;

O código de acesso à certidão permanente de registo comercial.

Depois de receber as candidaturas, compete ao Turismo de Portugal analisá-las num prazo máximo de cindo dias úteis. Em todo o caso, o Turismo de Portugal poderá requerer, mediante notificação, elementos complementares às microempresas que apresentaram candidatura e devem ser entregues num prazo máximo de cinco a contar da data da notificação, sob pena de se considerar a desistência da candidatura.

Incumbe ainda ao Turismo de Portugal a decisão final sobre a concessão do apoio financeiro, que é formalizada através de um contrato a celebrar entre o Turismo de Portugal e a microempresa beneficiária. Este contrato deve ser celebrado num prazo de dez dias úteis a contar da data de notificação do apoio financeiro. Se, por culpa da microempresa beneficiária, o contrato não for celebrado neste prazo, fica com o direito de receber o apoio financeiro caducado.

Quais as obrigações das microempresas beneficiárias?



O Despacho Normativo estabelece sete obrigações que devem ser cumpridas pelas empresas beneficiárias:

Apresentar, em julho de 2020, documento comprovativo da manutenção dos postos de trabalho existentes à data de 29 de fevereiro de 2020;



Cumprir as obrigações legais, designadamente as fiscais, contributivas e de manutenção da situação regularizada perante o Turismo de Portugal;

Reembolsar o apoio financeiro concedido nos prazos e termos aprovados e contratados;

Entregar, nos prazos estabelecidos para o efeito, todos os elementos solicitados pelo Turismo de Portugal;

Comunicar ao Turismo de Portugal qualquer ocorrência ou alteração que coloque em causa os pressupostos de aprovação do apoio;

Sempre que aplicável, manter as condições legais necessárias ao exercício da atividade;

Manter a contabilidade organizada de acordo com a legislação aplicável.

Se a microempresa beneficiária não cumprir com os objetivos, obrigações contratuais, obrigações legais ou prestar informações falsas sobre a sua situação ou houver viciação dos dados fornecidos na apresentação da candidatura, pode o Turismo de Portugal resolver unilateralmente o contrato de apoio financeiro.



A resolução obriga que a microempresa beneficiária devolva o apoio financeiro recebido, acrescido de juros calculados correspondente à taxa indicada no contrato de concessão de apoio financeiro, no prazo de 60 dias úteis contados da data da respetiva notificação.

II.II. Covid 19 Actividade e Emprego

O Governo aprovou um conjunto de medidas extraordinárias e de caráter urgente de apoio à continuidade da atividade e do emprego.

II.II.I. Medidas extraordinárias de apoio às empresas e ao emprego (lay-off simplificado).

Portaria n.o 71-A/2020, de 15 de março, alterada pela Portaria n.o 76-B/2020, de 18 de março - define e regulamenta os termos e condições de atribuição dos apoios imediatos de caráter extraordinário, temporário e transitório, destinados aos trabalhadores e empregadores afetados pelo surto do novo coronavírus, tendo em vista a manutenção dos postos de trabalho e mitigar situações de crise empresarial.

Esta Portaria irá ser revogada na sequência da aprovação de um novo diploma mais abrangente, que será publicado em breve.

II.II.I. O que são empresas em situação de crise empresarial?

Empresas em situação de crise empresarial são aquelas que comprovadamente, se verifique:

Paragem total da atividade da empresa ou estabelecimento, que resulte da intermitência ou interrupção das cadeias de abastecimento globais; ou

uma queda abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da faturação, nos 60 dias anteriores ao pedido junto da segurança social com referência ao período homólogo ou para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média desse período.

II.II.II. Que tipo de apoios estão disponíveis para as empresas em situação de crise empresarial?

Apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em empresa em situação de crise empresarial (art.o 5o)

Apoio financeiro no valor igual a 2/3 da retribuição ilíquida do trabalhador, até um máximo de 3 x RMMG (1905,00 €), com a duração de 1 mês, prorrogável mensalmente até ao máximo de 6 meses. Sendo 70% assegurado pela Segurança Social e 30% pelo empregador. Poderá ainda ser conjugado com uma bolsa de formação no valor de 30% do IAS, num total de 131,64€, sendo metade para o trabalhador e metade para o empregador (65,82€).

II.II.III. Como proceder?

O empregador tem obrigação de comunicar por escrito, aos trabalhadores abrangidos, a decisão de requerer à Segurança Social o apoio extraordinário à manutenção dos postos de trabalho, e informar o prazo previsível da interrupção da atividade, ouvidos os delegados sindicais e comissões de trabalhadores, quando existam.

A entidade empregadora deve apresentar requerimento, em modelo próprio, a disponibilizar brevemente no Portal da Segurança Social, onde declara a situação especifica e certificada pelo Contabilista Certificado;

O requerimento deverá ser entregue através da Segurança Social Direta no menu Perfil, opção Documentos de Prova, com o assunto COVID19-Apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho – Portaria 71-A/2020;

Deve registar/alterar o IBAN na Segurança Social Direta, em funcionalidade a disponibilizar no final do mês de março, para que a Segurança Social possa proceder ao pagamento dos apoios à entidade empregadora, que será responsável pelo pagamento ao trabalhador.

A entidade empregadora deve comprovar a situação regularizada perante a Segurança Social e perante a Autoridade Tributária e Aduaneira; Listagem nominativa e Número de Identificação de Segurança Social (NISS) dos trabalhadores abrangidos.

II.II.II.I. Plano extraordinário de formação (art. 6o)

As empresas que não tenham recorrido ao apoio extraordinário referido no art.5o podem aceder a um apoio extraordinário para formação a tempo parcial, apoio esse com a duração de 1 mês para implementação do plano de formação.

O apoio a atribuir a cada trabalhador traduz-se em função das horas de formação frequentadas, não podendo ultrapassar 50% da retribuição ilíquida do trabalhador, com o limite máximo da RMMG. O apoio é suportado pelo IEFP, I.P.

II.II.II.II. Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade da empresa

As empresas que atestem situação de crise empresarial têm direito a um apoio financeiro com vista à retoma da atividade da empresa, que se traduz num valor correspondente a uma RMMG por trabalhador e pago de uma só vez.

O empregador para aceder ao apoio deve apresentar requerimento ao IEFP, I.P., acompanhado dos documentos que atestam a situação de crise empresarial (no2, art.o 3o).

a.Como proceder?

O pedido do apoio é efetuado mediante a apresentação de requerimento e o preenchimento de um formulário, em Excel, disponibilizado no Portal iefponline, acompanhado dos seguintes documentos:

Certidão relativa às situações contributiva e tributária regularizadas perante a segurança Social e a Autoridade Tributária e Aduaneira, devendo, preferencialmente, ser concedida autorização ao IEFP para o efeito;

Cópia das declarações de remunerações apresentadas à segurança social no mês anterior ao do pedido, com os trabalhadores da entidade a abranger pelo Incentivo;

Declaração do empregador, acompanhada de certidão do contabilista certificado da empresa, desde que esta esteja obrigada a ter contabilidade organizada, para comprovação das situações previstas:

A paragem total da atividade da empresa ou estabelecimento que resulte da intermitência ou interrupção das cadeias de abastecimento globais; uma queda abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da faturação, nos 60 dias anteriores ao pedido junto da segurança social com referência ao período homólogo ou para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média desse período.

II.II.III. Isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança Social (art.10o)

Os empregadores que beneficiem das medidas desta portaria têm direito à isenção total do pagamento das contribuições à segurança social a cargo da entidade empregadora, dos trabalhadores abrangidos e membros dos órgãos estatutários, durante a vigência das mesmas. Isto significa que as entidades empregadoras entregam as declarações de remunerações autónomas relativas aos trabalhadores abrangidos e efetuam o pagamento das respetivas quotizações, na parte que somente diz respeito ao trabalhador, ou seja, 11%.

Os trabalhadores independentes que sejam entidades empregadoras beneficiárias das medidas e respetivos cônjuges também têm direito á isenção, mantendo-se, todavia, a obrigação de entrega da declaração trimestral.

a.Como proceder?

A atribuição é oficiosa pelos serviços de segurança social.

Não depende de requerimento do contribuinte desde que esteja abrangido pelas medidas da Portaria 71- A/2020.

b.Existem requisitos específicos de acesso a estes apoios extraordinários?

Sim. As empresas devem ter a sua situação contributiva regularizada da empresa perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária e Aduaneira.

c.Estes apoios extraordinários são cumuláveis com outros apoios?

Sim. As medidas previstas na presente portaria são cumuláveis com outros apoios (art.14o)

d.Como vai ser controlada a concessão destes apoios?

As entidades beneficiárias do presente apoio podem ser fiscalizadas em qualquer momento, pelas entidades publicas competentes. (no 3, art.o 3o)

O incumprimento das obrigações relativas aos apoios implica a imediata cessação dos mesmos e restituição do apoio (art.o 12o)

f.Empresas que não se encontrem em situação de crise empresarial mas tenham encerrado totalmente, ou parcialmente a sua actividade, ou diminuído-a.

Às empresas em situação de encerramento temporário ou diminuição temporária da atividade, mas que não sejam consequência de situação de crise empresarial, é aplicável o disposto na alínea a) do no1 do artigo 309o do Código do trabalho, tendo o trabalhador direito a 75% da retribuição, a cargo na totalidade do empregador.

Encontra-se em estúdio um mecanismo de apoio a estas empresas similar ao de lay-off simplificado.

O anúncio foi feito pelo Governo no final da reunião da concertação social no dia 24/3/2020, onde os pacotes de emergência foram discutidos com os patrões e sindicatos. Esta foi a segunda ronda de alterações às regras do lay-off e tem como objetivo garantir que o apoio às empresas em situação de crise chega a mais entidades ou tornar claras dúvidas que a legislação estava a suscitar.

No regime actual, os trabalhadores de empresas que estejam em situação de "crise empresarial" continuam a receber 2/3 da remuneração bruta – 70% pagos pela Segurança Social e 30% pelo empregador – até um máximo de 1.905 euros.

Para este regime, são elegíveis as empresas que enfrentem uma paragem total de atividade que resulte da interrupção das cadeias de abastecimento globais ou da suspensão ou cancelamento de encomendas, sofram uma quebra abrupta de pelo menos 40% na faturação nos 60 dias anteriores ou enfrentem encerramento por causa do Estado de emergência. Além deste alargamento, Pedro Siza Vieira, ministro da Economia, adiantou ainda que poderão candidatar- se as empresas que optem por encerrar, suspendendo os contratos de trabalho, e as empresas que optem por manter-se parcialmente abertas, fazendo uma redução temporária do período de trabalho a uma parte ou à totalidade dos funcionários.

Em todos os casos, as empresas não podem ter dívidas 27 ao Fisco nem à Segurança Social. As empresas que se candidatarem a este apoio não podem despedir durante o período de apoio e através de duas modalidades: despedimento coletivo e extinção do posto de trabalho. Assim, as empresas que façam rescisões por mútuo acordo, não renovem contratos a prazo ou não façam contratos após o fim do período experimental poderão continuar a gozar do apoio.



Em reunião do Conselho de Ministros de 26/3/2020, foi decidido ampliar o conjunto de empresas que poderão recorrer a este mecanismo de apoio, abrangendo todas aquelas empresas que tenham reduzido a sua actividade, ou mesmo na sua totalidade, mantendo-se a proporção de 70% para o Estado Português através da Segurança Social e 30% para a entidade empregadora.



A Portaria 71a/2020 será revogada e substituída por outra muito mais abrangente.

II.III. Covid 19 PT 2020

II.III.I. Agricultura PDR 2014-2020

A Portaria n.o 81/2020 de 26 de março, veio estabelecer um conjunto de medidas relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus —COVID 19, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020.



A Resolução do Conselho de Ministros n.o 10-A/2020, de 12 de março, aprovou um conjunto de medidas relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus — COVID 19, incluindo, no seu n.o 3, a determinação de que as despesas comprovadamente suportadas pelos beneficiários em iniciativas ou ações canceladas ou adiadas por razões relacionadas com o COVID-19, previstas em projetos aprovados pelo Portugal 2020 ou outros programas operacionais, nomeadamente nas áreas da internacionalização e da formação profissional, bem como pelo Instituto do Vinho e da Vinha, I. P., no âmbito da medida de apoio à promoção de vinhos em países terceiros, são elegíveis para reembolso.

Entendendo-se que as mesmas razões e solução devem ter aplicação no âmbito da regulamentação específica do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR 2020), importa considerar também os impactos negativos decorrentes do COVID-19 sobre os prazos de execução das candidaturas aprovadas no âmbito do PDR 2020.

Os prazos máximos para os beneficiários iniciarem e concluírem a execução física e financeira dos projetos cuja data limite para o início ou fim de investimento ocorra entre 1 de março e 15 de junho de 2020 são prorrogados por três meses.

São autorizados a apresentação de pagamentos intercalares com faseamento da submissão da despesa e respetivo reembolso, sem observância do número máximo de pedidos de pagamento previsto na regulamentação específica.

São elegíveis para reembolso as despesas comprovadamente suportadas pelos beneficiários em iniciativas ou ações canceladas ou adiadas por razões relacionadas com o COVID-19, previstas em projetos aprovados

II.III.II. Outros Projectos Portugal 2020, QREN e QCA III

A.Projectos Aprovados

Foram operacionalizadas em Orientação Técnica as seguintes medidas previstas no âmbito dos sistemas de incentivos às empresas, aplicáveis aos projetos aprovados no âmbito do sistema de incentivos do Portugal 2020 e aos projetos encerrados no âmbito do sistema de incentivos do QREN e do QCA III com planos de reembolso ativos, que verifiquem uma ou várias das situações:

I - Aceleração do pagamento de incentivos às empresas

Os pedidos de reembolso de incentivo apresentados pelas empresas serão liquidados no mais curto prazo possível. Este processo decorrerá sobre os pedidos de reembolso de incentivo já apresentados ou que venham a sê-lo, não sendo necessária qualquer solicitação da empresa.

Desta forma, serão mobilizados meios e adotados procedimentos de facilitação administrativa para a aceleração de pagamentos no âmbito de sistemas de incentivos, incluindo, sempre que necessário e possível, o adiantamento simplificado de 80% de incentivo associado à despesa apresentada no pedido de reembolso do incentivo, usando o mecanismo excecional previsto na norma de pagamentos. Este adiantamento somado com os pagamentos anteriores não poderá exceder 95% do incentivo total aprovado: o adiantamento simplificado referido anterior será efetuado após verificação do pedido de pagamento e do preenchimento das condições consideradas indispensáveis para o pagamento; os adiantamentos simplificados serão posteriormente regularizados pelas AG ou OI no prazo de 60 dias úteis

II - Diferimento das prestações de incentivos reembolsáveis

As prestações vincendas até 30 de setembro de 2020 de incentivos reembolsáveis serão diferidas por 12 meses, sem encargos de juros ou outra penalidade. Este diferimento aplica-se também às prestações vincendas relativas a planos de regularização acordados e no âmbito dos projetos do sistema de incentivos QREN e do QCAII e aos planos de reembolsos estabelecidos aquando do encerramento dos projetos destes programas.

O deferimento será automático, não havendo necessidade de qualquer pedido por parte das empresas, e será comunicado individualmente às empresas pelos Organismos Intermédios.

III - Despesas suportadas em ações canceladas ou adiadas

A elegibilidade para reembolso das despesas suportadas em iniciativas ou ações canceladas ou adiadas por razões relacionadas com a COVID-19, previstas em projetos do Portugal 2020, nomeadamente nas áreas da internacionalização e da formação profissional.

As referidas despesas, comprovadamente suportadas pelos beneficiários e após deduzido qualquer tipo de indemnização proveniente de seguro ou outro tipo de cobertura de risco, podem ser elegíveis para reembolso nos pedidos de pagamento, quando:

Forem apresentados os comprovativos do cancelamento ou adiamento pelas entidades organizadoras dos eventos/ iniciativas/ ações de formação cancelados ou adiados, ou;

For fundamentada a não realização, tendo por base as recomendações das autoridades sanitárias para contenção/ limitação das viagens internacionais. As empresas não necessitarão de efetuar qualquer pedido, devendo fornecer a informação relativa aos motivos indicados aquando da apresentação dos pedidos de reembolso de incentivo.

IV - Reprogramação de projetos

Os impactos negativos decorrentes da COVID-19 serão considerados motivos de força maior não imputáveis aos beneficiários na avaliação dos objetivos contratualizados no âmbito dos sistemas de incentivos do Portugal 2020, nas seguintes condições:

- Projetos em fase de investimento

Para os projetos que se encontrem nesta fase,

são aceites alterações ou ajustamentos ao nível de: Configuração do investimento, alterações ao projeto de investimento inicial, como são exemplos a substituição de equipamentos ou a reconfiguração do investimento;

Calendário de realização, admitindo-se a fixação de uma calendarização compatível com novas expetativas para a realização do projeto, sem qualquer penalidade, uma vez que este ajustamento ocorre por motivos de força maior. O momento de avaliação dos resultados, será ajustado em função do novo calendário de realização do projeto;

Resultados contratados, nomeadamente nos indicadores de realização e resultado e o valor das metas aprovadas relacionadas com objetivos de criação de postos de trabalho, volume de negócios, nacional e internacional, valor acrescentado bruto;

- Projetos física e financeiramente concluídos Para os projetos que se encontrem nesta fase, são aceites alterações ou ajustamentos ao nível de: Valores das metas aprovadas relacionadas, nomeadamente, com objetivos sobre a criação de postos de trabalho, volume de negócios, nacional e internacional, valor acrescentado bruto;

Momento de avaliação dos resultados, admitindo-se a prorrogação do ano cruzeiro referido na alínea b) do n.o 2 do anexo D da Portaria n.o 57-A/2015, na sua atual redação, por mais um ano, por motivos de força maior.

Os pedidos de reprogramação são efetuados pelas empresas no Balcão 2020/PAS, acompanhados de fundamentação relativa às alterações solicitadas e da documentação relevante. Nestes pedidos, devem ficar evidenciados os impactos negativos decorrentes da COVID-19 para a empresa beneficiária, que justificam os ajustamentos solicitados.

Salienta-se que a flexibilidade a atribuir será proporcional e a considerada necessária para que o beneficiário possa regressar à situação anterior.

O processo de apreciação e decisão destes pedidos será avaliado e decidido com caráter prioritário no prazo de 35 dias úteis, salvo se estiver dependente de algum elemento fundamental à adoção da decisão a fornecer pela empresa após pedido.

B.Novas Candidaturas

Aviso n.o 07/SI/2020 – Inovação Produtiva | Outras Regiões - NOVO PRAZO 04/05/2020

Aviso n.o 08/SI/2020 – Inovação Produtiva Territórios de Baixa Densidade - NOVO PRAZO 30/03/2020

Aviso n.o 09/SI/2020 – Empreendedorismo Qualificado e Criativo - NOVO PRAZO 04/05/2020

II.IV. Covid 19 Medidas Fiscais

Em desenvolvimento;

III. OUTRAS MEDIDAS

III.I Moratórias de Crédito Bancário

Por decisão de 18 de Março de 2020, DECISÃO (UE) 2020/440 DO BANCO CENTRAL EUROPEU de 24 de março de 2020 relativa a um programa temporário de compras de emergência por pandemia (BCE/2020/17), publicada no Jornal Oficial da União Europeia, foi deliberado a criação de um programa de compra de dívida no montante total de 750 milhões de euros.

Criação e âmbito do PEPP

1.O Eurosistema estabelece o programa temporário de compras de emergência por pandemia (temporary pandemic emergency purchase programme, «PEPP») como um programa de compras independente, com uma dotação global de 750 mil milhões de euros. 2.Salvo disposição expressa em contrário na presente decisão, os bancos centrais do Eurosistema adquirem, ao abrigo do PEPP:

a) Títulos de dívida transacionáveis elegíveis na aceção e em conformidade com as disposições da Decisão (UE) 2020/188 do Banco Central Europeu (BCE/2020/9);

b) Obrigações com ativos subjacentes e outros títulos de dívida transacionáveis elegíveis na aceção e em conformidade com as disposições da Decisão (UE) 2016/948 do Banco Central Europeu (BCE/2016/16)(2);

c) Obrigações com ativos subjacentes elegíveis na aceção e em conformidade com as disposições da Decisão (UE) 2020/187 do Banco Central Europeu (BCE/2020/8)(3);

d) Títulos de dívida titularizados elegíveis (eligible asset-backed securities, ABS) na aceção e em conformidade com as disposições da Decisão (UE) 2015/5 do Banco Central Europeu (BCE/2014/45)(4). Esta medida destina-se a que toda a dívida existente não entre em desvalorização vertiginosa e possa ser "sustentada" durante o período de crise.

Este tipo de medidas permitiu que os Bancos pudessem aligeirar as suas tesourarias e contas, permitindo que seja criado um mecanismo de protelamento do pagamento de créditos, como se Abril, Maio e Junho, não existissem.

Assim, a Autoridade Bancária Europeia emitiu em 25 de Março de 2020, o que designou por Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID-19 measures

No entanto, a EBA, foi muito clara ao afirmar que, não se trata de nenhum empréstimo em específico, mas de um mecanismo de pagamento, não ficando os Bancos isentos de verificar a qualidade do crédito. Por outras palavras, as Instituições devem separar de forma criteriosa, as situações de incumprimento, ou possibilidade de incumprimento já anteriores, das situações unicamente originadas por este estado pandémico.

Todo o cumprimento destas obrigações visa estas moratórias não sejam classificadas pela Autoridade Bancária Europeia como ECL – expected credit losses Esta decisão da EBA é importante uma vez que os bancos não podiam correr o risco de os créditos passarem a ser classificados como créditos improdutivos – passarem para o chamado ‘stage 2’ (NPL – Non Performing Loans).

A definição da EBA é também muito clara quando afirma que estas diminuições de rendimento por parte dos Bancos, deverá ser compensada por garantias do Estado, ou por operações colaterais.

Na sequência desta "permissão" da EBA, o Conselho de Ministros do dia 26 de Março, aprovou medidas que visam parar no tempo, durante 6 meses, o pagamento das prestações, ou seja, até 30 de Setembro de 2020.

Esta medida destina-se quer às famílias, quer às empresas e entidades da economia social, sendo as primeiras mais voltadas para o crédito à habitação e o crédito ao consumo e as segundas mais voltada para o crédito à actividade empresarial.

"Uma vez que o sistema financeiro tem um especial dever de participação neste esforço conjunto pela sua função essencial de financiamento da economia, é aprovada uma moratória de 6 meses, até 30 de setembro de 2020, que prevê a proibição da revogação das linhas de crédito contratadas, a prorrogação ou suspensão dos créditos até fim deste período, de forma a garantir a continuidade do financiamento às famílias e empresas e a prevenir eventuais incumprimentos".

Apesar de carecer de ser publicado em Diario da Republica, julga-se que não estarão abrangidos por estas medidas o crédito para a compra de ações, obrigações e outros instrumentos financeiros, os cartões de crédito de empresas, de administradores e de outros quadros, e o leasing de automóveis da empresa.

Em princípio, os particulares terão de fazer prova da sua situação laboral junto do banco, através de um formulário simplificado disponibilizado pela Segurança Social.

Além disso, quer as empresas, quer os particulares, terão de provar que não têm dívidas ao Fisco ou à Segurança Social. Os Bancos poderão ir mais longe na concessão de moratórias desde que não sejam violados os critérios prudenciais das suas contas.

Deverá nascer um regime sancionatório para penalizar as violações das regras e a prestação de informações falsas.

IV. CONTRATAÇÃO PÚBLICA E ADJUDICAÇÕES

A decretação do Estado de emergência visava essencialmente passar para o poder executivo a possibilidade de criar regimes em matérias que seriam da competência da Assembleia da República, ou carecessem da aprovação de outros órgãos.

Em matéria de contratação pública e essencialmente no que respeita à aquisição de material de saúde, segundo o Código da Contratação Pública seria necessário a existência de um concurso, com todos os procedimentos que aí constam, o que não é compaginável com a necessidade imediata de se terem equipamentos para ser tratada hospitalarmente a pandemia, especialmente os designados equipamentos de protecção individual.

Assim o Governo havia feito aprovar através do Decreto-Lei n.o 10-A/2020, de 13 de março, que instituiu um regime excecional de contratação pública e de autorização de despesa e um regime excecional em matéria de gestão de recursos humanos e aquisição de serviços, afastando as regras normais do Código da Contratação Pública.

No entanto este diploma veio a ser insuficiente. Assim, o Governo Português aprovou através da Presidência do Conselho de Ministros o Decreto-Lei n.o 10-E/2020, de 24 de março, ampliando o regime excecional de autorização de despesa para resposta à pandemia.

"A grave situação que se vive, com a proliferação de casos de contágio por todo o país, impõe a aplicação de medidas extraordinárias e de caráter urgente, que garantam às entidades prestadoras« de cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde e às entidades públicas a disponibilização, com a máxima celeridade, do reforço de equipamentos, bens e serviços necessários à prevenção, contenção, mitigação e tratamento de infeção por SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, bem como à reposição da normalidade em sequência da mesma.

Não obstante, as necessidades assinaladas de aquisição de bens e equipamentos, para dar resposta à infeção por SARS-CoV-2, como são exemplo, com especial premência, os ventiladores, os equipamentos de proteção individual ou o material de apoio ao diagnóstico que envolvem quantidades substanciais e montantes financeiros elevados, num contexto de mercado internacional fortemente condicionado por uma generalizada e crescente procura e, ao mesmo tempo, de diminuição de produção e de constrangimentos à circulação dos bens, justificam que às entidades de saúde com competência e responsabilidade acrescida em procedimentos de adjudicação neste âmbito, nomeadamente, à Direção- Geral da Saúde e à Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., seja conferida autorização especial para a realização de despesa.

Foi assim atribuída: À atribuição de competências à Direção-Geral da Saúde e à Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., para a autorização de despesa no reforço de equipamentos, bens e serviços para a resposta à pandemia da doença COVID-19, independentemente do valor, tendo como limite a respetiva dotação orçamental, e os correspondentes reforços orçamentais autorizados pelos membros do Governo responsáveis, pelas áreas das finanças e da saúde.;

À ampliação das entidades que podem fazer adjudicações;

Este diploma produz os seus efeitos a partir de 4 de março de 2020, com excepção da ampliação das entidades adjudicantes que produz efeitos no dia da aprovação do Decreto-Lei n.o 10-A/2020, de 13 de março.