Sindicato denuncia: Há falta de proteção para empregadas de limpeza de hospitais

Há falta de equipamentos de proteção individual para as empregadas de limpeza a trabalhar nos hospitais . A denúncia é feita pela coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e Atividades Diversas (STAD), Vivalda Silva, que se queixa da falta de atenção dada pelas administrações hospitalares a estas profissionais."Os hospitais não têm máscaras e luvas. E as empresas [de limpeza] têm dificuldade em ter material de proteção para dar aos trabalhadores", afirma àa sindicalista, sublinhando que sempre que isso acontece as funcionárias de limpeza estão a recusar-se a trabalhar."Quando não têm, não trabalham", garante Vivalda Silva, lamentando a falta de atenção a que estão votadas estas trabalhadoras."Fala-se em todos os trabalhadores dos hospitais, mas não na limpeza", nota a coordenadora do STAD, frisando que se trata de trabalhadoras "muito expostas", que "andam de transportes públicos e podem estar a pôr em risco tanto as colegas como as pessoas com quem vivem".Vivalda Silva diz que a discriminação de que o setor é alvo já levou a decisões que acarretam riscos.A sindicalista assegura que uma equipa de limpeza que esteve com uma pessoa infetada num hospital continuou a trabalhar "durante dois dias" mesmo depois de as equipas médica, de enfermagem e de auxiliares terem sido enviadas para casa para cumprirem uma quarentena."É de lamentar que as administrações dos hospitais não tenham o mesmo cuidado com as profissionais de limpeza", atira Vivalda Silva, que critica o facto de as medidas não serem "todas iguais para todos".