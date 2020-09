ePaper ou encontre-o nas bancas a 23 de setembro de 2020.

Estava-se em plena guerra colonial. Os comandos portugueses saíam de uma base militar no sul de Angola e logo depois surgiam ao seu lado helicópteros descaracterizados, que tinham partido da base de Runtu, no norte da Namíbia. Apesar de não estarem identificados, tinham um código de voo familiar: "Primos".Cerca de 50 anos depois, é claro para o investigador Vicente de Paiva Brandão que eram pilotados por militares sul-africanos. Isso mesmo está no livro Alcora: A Derradeira Tentativa de Manter o Ultramar Português, que será publicado no dia 29 (Casa das Letras).Juntos, militares portugueses e sul-africanos combatiam os movimentos de libertação (MPLA e SWAPO) sem que essa colaboração tenha sido oficializada: faziam parte de uma "aliança fantasma", de "um acordo que, supostamente, não existia" porque tanto o governo de Pretória como o de Lisboa evitavam assumir-se como aliados, explica o investigador e professor universitário na Universidade de Cabo Verde.