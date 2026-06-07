Começar de novo - Recomeçar sim, sem dúvida, mas a partir de onde?

Nunca como hoje os meios tecnológicos - as novas tecnologias não são neutras nem apolíticas (porque nada na vida é neutro e muito menos apolítico) - foram um instrumento de manipulação tão poderoso.

No dia 6 de junho de 1944, iniciou-se o desembarque das Forças Aliadas nas praias da Normandia.

Foi o “Dia D”, o primeiro dia da chamada “Operação Overlord”, no qual se concretizou o maior desembarque anfíbio da história da Humanidade, e acerca do qual, entre textos de ficção e históricos e documentais, tanto se escreveu, e tantos filmes e séries foram produzidos.

É, sem sombra de dúvidas, mais uma daquelas datas que é essencial recordar.

Mesmo que, como aconteceu com mais um discurso do ultra reaccionário xenófobo e racista Secretário da Guerra da Administração Trump, Peter Hegseth ou “Pentagon Pete” para os amigos, essas comemorações possam ser usadas para distorcer os factos e promover políticas totalmente contrárias àquelas que motivaram esse desembarque.

O que tem de ser feito é repor a verdade. O que está a tornar-se uma tarefa bem mais difícil e penosa do que os míticos 12 trabalhos de Hércules, já que, como bem previu Eric Arthur Blair, o George Orwell de “1984” e “O triunfo dos porcos”, aquilo que para os totalitários é mais importante é reescrever a História.

E essa é uma tarefa a que essa gente dedica as 24 horas de cada dia, sete dias por semana e 365 dias por ano. E 366 nos anos bissextos.

E nunca como hoje os meios tecnológicos - as novas tecnologias não são neutras nem apolíticas (porque nada na vida é neutro e muito menos apolítico) - foram um instrumento de manipulação tão poderoso.

E, pese embora esse tenha de ser um desígnio permanente daqueles que lutam pela paz e pelo progresso social dos Povos – de todos os Povos do Mundo, acrescento -, nunca como hoje é tão indispensável a criação de mecanismos e instrumentos que apoiem e permitam o desenvolvimento de um espírito crítico e de uma capacidade de relacionamento dos factos em cada uma das pessoas concretas que habitam o Planeta.

Porque, apesar de, como já aconteceu múltiplas vezes no passado, estar claramente demonstrado que “o Mercado” - ou seja, o sistema de produção capitalista e a ideologia assente na defesa dos méritos de uma desregulação permanente e da “destruição criativa” que constituem os seus pilares fundamentais - não é a melhor forma de organização social quando se trata de resolver os problemas essenciais das Comunidades, a verdade é que esse é o modelo que é apresentado como o melhor que a Humanidade já alguma vez conseguiu encontrar.

Que enorme falsidade.

Especialmente nesta sua actual versão, totalmente predatória (ou melhor, ainda mais predatória do que em momentos anteriores da História da Humanidade) dos recursos do Planeta, a um ponto de se tornar suicidária, como o acréscimo das alterações climáticas vem demonstrando de um modo cada vez mais indesmentível, a falência desse sistema deveria ser algo de claramente evidente para a generalidade das pessoas.

Só que não é.

Nem mesmo quando é cada vez mais notória a obscena concentração da riqueza nas mãos de um cada vez menor número de ultra-ricos, a que corresponde um contínuo e sistemático acréscimo da pobreza dos demais habitantes da Terra, e quando se multiplicam, por toda a parte, os conflitos armados.

Conflitos armados que se vão arrastando e dos quais nada de bom alguma vez resultará para os seres humanos. Para todos os seres humanos e não apenas para os que sobrevivem nessas áreas de conflito.

E o pior é que aqueles que beneficiam dessas guerras estão a movimentar-se para alargar essas áreas de conflito, ao mesmo tempo que as lideranças políticas mundiais apenas sabem propor-nos caminhos que assentam na indispensabilidade da preparação para a guerra, o que significa que as nossas consciências estão a ser moldadas para aceitar que isso é inevitável.

Estamos a voltar aos perigosos tempos que antecederam o desencadear da Primeira Guerra Mundial, evento que alterou, de forma desastrosa, o caminho de progresso que a Humanidade estava a percorrer nas décadas que antecederam o eclodir dessa terrível catástrofe humanitária.

A pergunta que se coloca é: que podemos fazer contra isso?

Uma coisa é certa, se nada fizermos, essa guerra generalizada tornar-se-á mesmo inevitável.

Logo, apesar de todos os problemas que nos afligem - e, seguindo a táctica desenhada pelos ideólogos neo-fascistas, o governo português vai sucessivamente criando artificialmente problemas que não existiam anteriormente em vez de resolver os que já nos afrontavam (revisão das leis laborais e revisão constitucional) -, esta questão não pode ser negligenciada.

Insisto: temos de retomar o caminho destruído pelo desencadear da Primeira Guerra Mundial e, a partir daí, criar novas utopias, diferentes das que então existiam e que falharam no cumprimento dos objectivos que almejavam alcançar, que impeçam essa destruição anunciada e desejada pelos eternos senhores da guerra.

Pela quarta vez na sua História, Portugal foi eleito membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU e isso é algo com que os portugueses e as portuguesas se devem regozijar.

Até porque tempos houve em que o nosso país teve uma influência positiva nas matérias debatidas nessa Organização Mundial.

E, sendo certo que os senhores da guerra querem destruir essa organização e as suas agências, será que isso também irá acontecer desta vez?