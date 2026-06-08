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Portugal

Lusa contrata tio de assessor de Leitão Amaro

Marco Alves
Marco Alves 07:00

Agência noticiosa fez ajuste direto a consultor de comunicação com ligações ao gabinete do ministro que a tutela. Todos negam conhecimento. Lusa passa a pagar mais dois administradores executivos enquanto decorrerem negociações difíceis com trabalhadores

O contrato, assinado a 5 de maio entre a Lusa e a empresa Miguel Guedes GMT, Lda., não é muito claro quanto ao objeto: “Aquisição de serviços de consultoria à comunicação interna e externa no âmbito da preparação e divulgação da celebração das comemorações dos 40 anos da Lusa.” Feita por ajuste direto, a consultoria vale €16.200 por seis meses.

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