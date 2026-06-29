Alberto João Jardim aconselha Montenegro a que "mande Passos Coelho dar uma volta ao bilhar grande"

O madeirense diz não ter "muito interesse neste PSD” e diz que Montenegro e Passos Coelho são "aves da mesma plumagem”.

Alberto João Jardim, ex-presidente do Governo Regional da Madeira, tem conselhos para Luís Montenegro: "Mande o Passos Coelho dar uma volta ao bilhar grande” e "mude o governo". As recomendações do histórico social-democrata foram feitas numa entrevista publicada esta segunda-feira no jornal Público.



Alberto João Jardim Gregório Cunha/Sábado

O madeirense diz não ter "muito interesse neste PSD” - nem assistiu ao último congresso do partido - que considera ser agora um partido conservador, economicista e centralizador” cujo ADN foi alterado por Luís Montenegro e Pedro Passos Coelho - que classifica como "aves da mesma plumagem”.

Apela a que se faça o bloco central que defende “há 30 ou 40 anos”, mas teme que só se chegue lá num “ponto tão degradante que um dia o PS e o PSD vão tomar juízo”. Justifica desta forma o seu apoio ao almirante Henrique Gouveia e Melo nas últimas eleições presidenciais.