Águas de Portugal dá primeiro passo para a dessalinizadora de Sines prevista para 2031

A construção da dessalinizadora de Sines, no distrito de Setúbal, que será a segunda em Portugal Continental, deve arrancar em 2027 e representar um investimento na ordem dos 120 milhões de euros.
O Grupo Águas de Portugal lançou o concurso para a elaboração do Estudo Prévio e do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da futura central de dessalinização de água do mar, pensada para reforçar o sistema de abastecimento de água à Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS).
O projeto no âmbito da estratégia nacional de gestão da água, denominada "Água que Une", visa "assegurar uma resposta estruturante e sustentável às necessidades crescentes de água do polo industrial de Sines, reduzindo a pressão sobre as origens convencionais atualmente utilizadas, nomeadamente o rio Sado e o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, e reforçando a resiliência do sistema face à escassez hídrica", explica o Ministério do Ambiente e da Energia, em comunicado, enviado esta terça-feira às redações.
A solução em estudo prevê uma central de dessalinização em São Torpes, sistemas de adução e armazenamento e uma produção faseada, com 16 hm³/ano numa primeira fase e até 32 hm³/ano numa fase posterior, em função da procura efetiva, adianta a tutela, indicando que "as infraestruturas serão desde logo dimensionadas para a capacidade total, garantindo a eficiência e racionalidade do investimento".
"Este projeto se insere numa estratégia nacional que garante água para atração de investimento, para proteção dos recursos hídricos e para preparar o país para as alterações climáticas, com soluções tecnicamente robustas, ambientalmente responsáveis e devidamente avaliadas", realça a ministra da tutela, citada na mesma nota.
A construção da dessalinizadora de Sines vai começar em 2027 e deverá estar concluída até 2031, num investimento de 120 milhões de euros, segundo adiantou Maria da Graça Carvalho, em novembro, à agência Lusa.
A dessalinizadora de Sines será a segunda em Portugal Continental, a seguir à do Algarve, envolta num imbróglio na justiça, que se espera que conheça a luz do dia antes do final de 2026.
À luz do plano, vai oferecer, numa fase inicial, uma capacidade de conversão de água do mar em água potável de 16 milhões de metros cúbicos, mas estava a ser projetada para ter capacidade para tratar até três vezes mais do que esse volume, ou seja, chegar até aos 24 milhões de metros cúbicos.
