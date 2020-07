“Agricultura exporta mais que a TAP e não se endividou para comprar aviões”

O presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Eduardo Oliveira e Sousa, mostra-se satisfeito com o Plano de Recuperação Económica feito por António Costa e Silva e considera que Portugal deve adotar uma agricultura mais moderna e sustentável, suportada pelos avanços na tecnologia.

Em entrevista ao Público, o recentemente reeleito presidente da CAP diz que esta é uma nova oportunidade para modernizar a agricultura e que o Governo tem de olhar para a agricultura como uma "área importante". "A agricultura exporta mais do que as indústrias do calçado e têxteis juntas. Todos falam da TAP mas a agricultura exporta mais que a TAP e não teve de se endividar para ir comprar aviões. A agricultura tem de estar no radar dos políticos, é um setor fundamental da economia."