Adjunto da prisão de Elvas foi exonerado por caso de violência doméstica

Quem joga hoje? Os horários e as transmissões dos jogos do Mundial
SÁBADO
O adjunto terá sido condenado com pena suspensa.
Alberto Almas, o diretor-adjunto do Estabelecimento Prisional de Elvas que terá sido condenado por violência doméstica com pena suspensa, tal como foi noticiado pela SÁBADO na edição impressa da semana passada, foi exonerado do cargo no dia em que a revista chegou às bancas, no dia 17, segundo confirma fonte dos serviços prisionais.
O caso já tinha sido denunciado pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional numa audiência parlamentar, em abril. A Direção-Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso, mas deverá nomear o substituto nos próximos dias.
Com Diogo Barreto