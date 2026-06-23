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Biblioteca Manguel vai custar mais €2,5 milhões

Marco Alves
Marco Alves 23 de junho de 2026 às 23:00
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A odisseia da chamada “Biblioteca Manguel” dura desde 2020, está longe de terminar e acaba de ter mais um capítulo: a autarquia mudou brutalmente o preço das obras necessárias.

Se Carlos Moedas passou o primeiro mandato na câmara de Lisboa a , Fernando Medina, o caso da “Biblioteca Manguel” (oficialmente, Espaço Atlântida - Centro de Estudos da História da Leitura, que vai acolher o espólio de 40 mil livros de Alberto Manguel) é um dos projetos que se arrastam.

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