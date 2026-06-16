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NOMEAÇÕES. AS QUEIXAS JÁ CHEGARAM AO GOVERNO E AO PARLAMENTO

Uma filósofa, um agrónomo e até um engenheiro florestal. Adjuntos improváveis nomeados para gerir cadeias

João Amaral Santos 23:30
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Sindicatos criticam escolhas da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e dizem estar em causa o funcionamento do sistema prisional

Uma enfermeira e um engenheiro florestal nomeados adjuntos da diretora da cadeia mais perigosa do País (Monsanto, nas fotos); uma engenheira agrónoma escolhida para adjunta do Hospital Prisional São João de Deus (Caxias); um agrónomo, com “bons conhecimentos em enologia”, segundo a nota biográfica do próprio, promovido a número dois da direção de Pinheiro da Cruz; e ainda uma filósofa nomeada adjunta na cadeia de Coimbra.

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Tópicos Nomeações Cadeia Guarda público Frederico Morais Miguel Gonçalves Bloco de Esquerda Rita Júdice Caxias Coimbra São João Monsanto
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