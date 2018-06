O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou o Estado a pagar mais de 68 mil euros ao ex-ministro no âmbito do processo Casa Pia.

Paulo Pedroso reagiu à decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) escrevendo no seu blog: "Só hoje voltei verdadeiramente a ser livre". O TEDH condenou esta terça-feira o Estado português a indemnizar o ex-ministro socialista em 68.55 euros na sequência do processo Casa Pia.



Num texto intitulado Ponto final, finalmente, o ex-ministro reforça que continua a acreditar na justiça mas que esta é agora "mais informada, mais exigente e feita da percepção vivida das suas qualidades e dos seus defeitos", afirmando ainda ter feito tudo aquilo que estava ao seu alcance "na busca da verdade e do direito a um processo justo, em todas as suas fases".



Pedroso escreve que a "acusação monstruosa" de que foi alvo "foi demolida por um tribunal português", que a prisão ilegal a que foi submetido "foi revogada por um tribunal português" e ainda que "areparação pelos erros cometidos por certos operadores judiciários portugueses foi agora decidida pelo tribunal europeu dos direitos humanos".



O socialista diz ainda ter sido vítima "de erros judiciários graves e grosseiros", admitindo que a justiça "não estará nunca imune a esses erros", reforçando que o sistema judicial tem o dever de se organizar de forma a que estes não continuem a acontecer e que tem ainda a responsabilidade de os "reconhecer rapidamente e reparar na medida do possível", escreveu ainda no seu blogue.

Pedroso reconhece ainda que "há na justiça portuguesa, em todos os operadores judiciários, muitas pessoas que dedicam a sua vida a uma justiça melhor, mais eficaz e mais justa".



Paulo Pedroso foi detido, interrogado, constituído arguido e ficou em prisão preventiva, no âmbito do Caso Casa Pia, em 2003, indiciado de vários crimes de abuso sexual de crianças, designadamente numa casa em Elvas.



