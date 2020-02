Adão Silva, apontado como um dos possíveis novos líderes do grupo parlamentar, saiu da fila logo atrás de Rui Rio para fazer "dois sublinhados e uma reflexão" em cima do palco do congresso. Treino para a liderança?

Antes, as reflexões. "Primeiro é o que o presidente disse da necessidade que há em apostarmos nas eleições autárquicas", afirmou. "O PSD nasceu de baixo para cima, dos autarcas e autarquias. É nas comunidades locais que o PSD está forte e precisamos de encontrar a força genética e genuína do princípio. E fazer a abertura do PSD à sociedade portuguesa e à sociedade em geral."

Adão Silva refletiu ainda acerca do grupo parlamentar, sobre o orgulho em ter entre os deputados "o presidente do partido". "Este grupo são 79 deputados. Somos a montra do nosso partido, somos os que representam na AR o que é a nossa dinâmica mais importante", descreveu Silva.

E embarcou nas críticas ao PS: "Constatamos que no Parlamento, o PS, tem-se comportado numa lógica de chantagem e sacanagem", de que foi exemplo a negociação do Orçamento do Estado, acusa. "Todos se vão sacaneando uns aos outros."

Mas a sacanagem não salta bancadas. "Não é a nossa linha. Nós no Grupo Parlamentar somos e queremos ser cada vez mais autênticos e credíveis. Quando chegar o momento de haver novas eleições legislativas o Grupo Parlamentar do PSD, esta montra notável de homens e mulheres vamos estar disponíveis para ajudar o partido."