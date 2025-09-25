Açores: Declarada situação de alerta entre as 18:00 de hoje e as 18:00 de sexta-feira

A passagem do ciclone Gabrielle levou à proibição de "atividades turísticas ou lúdicas, nomeadamente a realização de trilhos pedestres", bem como "atividades desportivas, recreativas, culturais ou religiosas em espaços abertos, localizados em áreas expostas ao risco".

Os Açores vão declarar situação de alerta, entre as 18:00 desta quinta-feira e as 18:00 de sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades, devido à passagem do ciclone tropical Gabrielle, anunciou o Governo Regional.



Açores em alerta devido ao ciclone Gabrielle, com proibições em vigor

"Esta situação de alerta vigora entre as 18:00 de hoje e as 18:00 de amanhã [sexta-feira]", afirmou o secretário regional do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel, na sede da Proteção Civil, em Angra do Heroísmo.

Segundo o governante, a situação de alerta implica a "proibição de atividades junto à orla costeira e em zonas ribeirinhas" e "a restrição de circulação junto à orla costeira, exceto para residentes e serviços essenciais".

Estarão também proibidas "atividades turísticas ou lúdicas, nomeadamente a realização de trilhos pedestres", bem como "atividades desportivas, recreativas, culturais ou religiosas em espaços abertos, localizados em áreas expostas ao risco".

O ciclone tropical Gabrielle deverá passar pelos Açores como furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave), provocando um agravamento do estado do tempo a partir do final do dia de hoje.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou as ilhas dos grupos Central e Ocidental em aviso vermelho, devido às previsões de precipitação, vento e agitação marítima.