24 de setembro de 2025 às 11:48

Supertufão Ragasa deixa ruas de Macau totalmente inundadas

Várias ruas de Macau ficaram totalmente inundadas à passagem do supertufão Ragasa, um dos mais fortes deste ano.

