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Acidente rodoviário faz pelo menos um morto na Avenida da Índia, em Lisboa

Renata Lima Lobo 11:37
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Colisão entre três viaturas na Avenida da Índia fez pelo menos seis feridos. Vítima mortal era mulher de 75 anos.

Esta a manhã, um acidente que envolveu três viaturas na Avenida da Índia, na freguesia de Belém, duas das quais em choque frontal, provocou pelo menos uma vítima mortal, avança o . Foram ainda registados cinco feridos, um em estado grave.

Avenida da Índia, em Lisboa
Avenida da Índia, em Lisboa DR

A vítima mortal é uma mulher de 75 anos. Os feridos foram transportados para o Hospital São Francisco Xavier e para o Hospital Amadora-Sintra.

Segundo informação inicialmente partilhada pela Proteção Civil, a ocorrência foi registada pelas dez da manhã e envolveu um total de 20 operacionais e oito viaturas, numa zona muito próxima ao Museu dos Coches. A estrada está cortada nos dois sentidos.

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