Acidentes condicionam trânsito na 2ª Circular e no IC19 nos dois sentidos

Vários acidentes na zona de Lisboa estão a condicionar fortemente o trânsito, esta sexta-feira.

Um conjunto de três acidentes está esta sexta-feira à noite a condicionar fortemente o trânsito na 2ª Circular e IC19 em ambos os sentidos. De acordo com a PSP, não há feridos a registar, mas há várias ocorrências de acidentes nas últimas horas.



"Há um conjunto muito alargado de acidentes esta nolite", referiu fonte da PSP acrescentando que ainda não tinham conseguido chegar a todos.



O primeiro acidente aconteceu entre dois veículos, pelas 20h11, no sentido Aeroporto-Benfica, junto às bombas da Repsol. Cerca de 20 minutos depois, às 20h32, há um novo acidente já no sentido contrário.



Às 20h51 dá-se o alerta para o terceiro acidente na transição da Segunda Circular para o IC19, no sentido Lisboa-Sintra, a 300 metros do Centro Comercial Colombo.



Os acidentes provocaram apenas danos materiais.