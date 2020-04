boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, anunciou que existem quase 50 empresas nacionais com validação do Infarmed que estão a produzir equipamentos de proteção individual. "Esperamos ter ainda mais empresas e que a resposta do mercado interno às necessidades seja ainda maior", assumiu o governante, que também revelou que já foram feitos mais de 370 mil testes.Questionado sobre a abertura das creches, que tem sido questionada em vários quadrantes, António Lacerda Sales disse que não iria antecipar decisões que estão a ser preparadas, mas deixou uma certeza: "Não será tomada nenhuma medida que não tenha a segurança necessária".O secretário de Estado revelou, ainda, que "ao dia de hoje, a taxa de ocupação dos cuidados intensivos é de 54%", um "espaço de algum conforto" para a fase que se segue. "Temos aqui um espaço para, com a serenidade e tranquilidade possível, para prepararmos a atividade pós-Covid", defendeu.Portugal regista, esta terça-feira, 948 mortos associados à covid-19 , mais 20 do que os números revelados na véspera. Há 24.322 infetados pelo novo coronavírus , mais 295 casos em relação aos números apresentados na véspera.A pandemia de covid-19 já provocou perto de 211 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 818 mil doentes foram considerados curados. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.