O abandono escolar atingiu, no ano passado, o valor mais baixo de sempre, tendo descido de 12,6% em 2017 para 11,8%, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Em 2011, mais de um em cada cinco jovens abandonavam a escola antes de terminar os estudos (23%), segundo os dados disponibilizados pelo INE. Em sete anos verificou-se uma redução de mais de dez pontos percentuais.Em comunicado enviado à agência Lusa, o Ministério da Educação congratula-se com este valor, referindo que foi alcançado um "mínimo histórico", mas sublinhando que o trabalho do ministério não estará acabado "enquanto houver jovens que abandonam a escolaridade obrigatória".