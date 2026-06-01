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Portugal

A29 interrompida no sentido Norte/Sul em Avanca devido a incêndio em camião

Lusa 07:14
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O acidente não causou vítimas e a circulação está interrompida desde as 4h.

A circulação na autoestrada 29 (A29) estava às 6h50 interrompida no sentido Norte/Sul na zona de Avanca, no distrito de Aveiro, devido a um incêndio num camião, que não causou vítimas, segundo fonte da proteção civil.

Carro de bombeiros
Carro de bombeiros Pedro Noel da Luz

"O camião incendiou-se cerca das 4h00 ao quilómetro 15,6 na A29 no sentido Norte/Sul na zona de Avanca, no concelho de Estarreja, mas não causou vítimas. A circulação na autoestrada encontra-se interrompida", disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Região de Aveiro.

Às 7h00 estavam no local 19 operacionais com o apoio de oito veículos.

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