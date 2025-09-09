Sábado – Pense por si

Portugal

A tecnologia contra as chamas

Bruno Faria Lopes
09 de setembro de 2025

Vigiam e dissuadem incendiários, ajudam a monitorar a limpeza, mapeiam o fogo. Portugal gasta mais em drones, mas o uso ainda é curto.

As chamas devoram floresta e mato com intensidade, a noite já caiu e os aviões e helicópteros não podem voar. A escuridão ajuda, contudo, as capacidades de captação de imagens do fogo por outro instrumento: os drones. “O fogo é mais visível à noite e, como não podem operar outros meios, seria uma altura ideal para os drones”, explica Alexandre Bernardino, perito em sistemas de robótica no Instituto Superior Técnico. A transmissão rápida das imagens aéreas, mapeando a direção das chamas e do fumo, faz muita diferença para organizar as forças no terreno, acrescenta o perito. 

