"A mim compete-me gerir o meu gabinete": António Costa e a contratação de Sérgio Figueiredo

"Membros do Governo são livres de fazer contratações", afirmou Costa.

04 de agosto Margarida Gaidão com Leonor Riso

As mais lidas

O primeiro-ministro, António Costa, recusou, esta sexta-feira, comentar a polémica em torno da contratação de Sérgio Figueiredo.







António Costa

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Como sabemos, os membros do Governo são livres de fazer contratações e eu não faço comentários", frisou costa.Numa visita a uma creche na Amadora, António Costa, quando questionado pelos jornalistas, salientou que não se pronunciava "sobre a forma como cada membro do Governo organiza as suas equipas".O primeiro-ministro disse ainda que aquilo que lhe compete é "gerir o seu gabinete".