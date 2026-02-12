Sábado – Pense por si

Portugal

A A1 está cortada. Saiba quais são as alternativas disponíveis

Diogo Barreto
Diogo Barreto 17:40
A Brisa admitiu estar empenhada em "minimizar transtornos" e acrescentou que "poderão ser usadas vias alternativas".

A Brisa sugeriu aos automobilistas a utilização de vias alternativas devido à interrupção da autoestrada A1 no sentido Norte-Sul junto ao nó de Coimbra Sul, ao quilómetro 191, através do corredor A8/A17/A25 ou o IC2.

Imagens impressionantes mostram parte do troço da A1 junto ao Rio Mondego colapsada
Imagens impressionantes mostram parte do troço da A1 junto ao Rio Mondego colapsada DR

Em comunicado, a concessionária admitiu que, "não sendo possível, neste momento, estimar o prazo de conclusão das obras de reparação", está empenhada em "minimizar transtornos" e que "poderão ser usadas como vias alternativas o corredor A8/A17/A25 ou o IC2".

A BCR - Brisa Concessão Rodoviária confirmou o abatimento de parte do pavimento da plataforma da A1, no sentido Norte-Sul, na sequência da rutura de um dique do Rio Mondego, e explicou que o abatimento ocorreu "cerca de três horas após o corte total da A1, feito de forma preventiva, no sublanço de Coimbra Norte e Coimbra Sul - entre os KM 198 e KM 189 - e não representou, em nenhum momento, qualquer risco para utilizadores e trabalhadores".

Em declarações aos jornalistas, o presidente do Conselho Executivo da Brisa, António Pires de Lima, pediu "paciência aos utilizadores desta autoestrada".

A1 cortada entre Coimbra. Há trajetos alternativos de Lisboa ao Porto
A1 cortada entre Coimbra. Há trajetos alternativos de Lisboa ao Porto Brisa

A rutura na infraestrutura foi motivada pelo rebentamento do dique e subsequente escavação do aterro junto ao encontro norte do viaduto C do Mondego, devido a um débito excecional de mais de 2.100 metros cúbicos de água por segundo, explica ainda a concessionária.

A Brisa fez saber que está a monitorizar o desenvolvimento da situação desde o dia 02, "com vistorias permanentes, e tem no terreno, neste momento, mais de 30 operacionais", estando a trabalhar em coordenação com as várias instituições no âmbito da proteção civil e autoridades nacionais e locais.

A A1 foi preventivamente encerrada pouco depois das 18h00 de quarta-feira em Portugal continental, nos dois sentidos, no sublanço entre Coimbra Norte e Coimbra Sul, na sequência da rutura do dique que canaliza o Rio Mondego.

Com Lusa

A A1 está cortada. Saiba quais são as alternativas disponíveis