32 toneladas de lixo recolhidas no Funchal depois da Noite do Mercado

A Câmara Municipal do Funchal informou que recolheu hoje 32 toneladas de lixo gerado pela festa da Noite do Mercado, presentemente uma das mais participadas tradições do Natal madeirense, mais 4.650 quilos que em 2018.

Na nota informativa, o município funchalense refere que deram entrada na Estação de Transferência e Triagem de Resíduos Sólidos um total de 32.370 quilos de resíduos sólidos, tendo 2.780 sido recolhidos seletivamente.

"Comparando os anos 2018 e 2019, verificou-se um aumento total de resíduos recolhidos em cerca de 12,7%", menciona a mesma informação.

A operação de limpeza começou às 05:00 de hoje depois de milhares de pessoas se terem concentrado na zona do Mercado dos Lavradores para "cumprirem" esta tradição, onde não faltaram cerca de uma centena de barracas com comes e bebes, as sandes de carne de vinho e alhos e as iguarias tradicionais da época.

A Câmara do Funchal ainda enuncia que os 27.590 quilos de resíduos diferenciados foram cartão (460 quilos), vidro (600 quilos), embalagens de plásticos (540 quilos), madeira (1.180 quilos) e diversos (2.000 quilos).

A operação de limpeza contou com um reforço nos reforços humanos para que aquela zona da cidade voltasse a estar completamente limpa.