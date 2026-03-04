Sábado – Pense por si

Portugal

Sete agentes da PSP detidos por tortura, agressões, violação e abuso de poder

Lusa 10:32
Agentes foram detidos na Esquadra do Rato, em Lisboa.

As autoridades detiveram sete agentes da PSP na sequência da investigação a crimes de tortura grave, violação, agressões e abuso de poder na Esquadra do Rato, Lisboa, foi esta quarta-feira anunciado.

PSP
PSP Lusa

Em comunicado, o Ministério Público (MP) e a PSP anunciaram que foram feitas sete detenções, nove buscas domiciliárias e sete buscas não domiciliárias a esquadras, no âmbito de um segundo inquérito relativo a factos ocorridos na Esquadra do Rato, a correr termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

"Foram emitidos sete mandados de detenção para sete agentes da PSP", num inquérito em que se investiga "a eventual prática de diversos crimes, designadamente, tortura grave, violação, abuso de poder, ofensas à integridade física qualificadas", refere o comando policial.

