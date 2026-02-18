Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

Associação Quercus pede lei que proíba toalhetes húmidos não biodegradáveis

Lusa 08:24
As mais lidas

Associação enviou uma carta nesse sentido ao Governo e à Assembleia da República.

A associação ambientalista Quercus pede a proibição da venda de toalhetes húmidos não biodegradáveis e que seja criado um selo "biodegradável", e enviou uma carta nesse sentido ao Governo e à Assembleia da República.

Toalhetes na mira da Quercus
Toalhetes na mira da Quercus Mariline Alves

O pedido foi esta quarta-feira divulgado em comunicado pela associação, que além da proibição imediata dos toalhetes, usados por "quase 30%" da população do continente, apela a que seja proibida por lei a descarga no esgoto de todos os materiais que prejudicam o ambiente.

Diz a Quercus que os toalhetes descartáveis são responsáveis pela maioria dos entupimentos das redes de esgotos, provocam danos nas infraestruturas de saneamento e tratamento de águas residuais, e contribuem para a poluição marinha, colocando em risco a vida selvagem.

A associação diz que, embora práticos, os toalhetes húmidos "representam uma séria ameaça" ao ambiente quando descartados de forma incorreta.

E avisa que grande parte dos produtos comercializados como "descartáveis e biodegradáveis" contêm "fibras sintéticas que não se decompõem facilmente quando colocados na sanita", não se dissolvendo como o papel higiénico, e por isso acumulam-se nas redes de esgotos e provocam entupimentos.

Na carta enviada a todos os grupos parlamentares e à ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, a Quercus pede que se legisle para acabar com os toalhetes húmidos não biodegradáveis alertando que é possível colocar no mercado apenas produtos "efetivamente biodegradáveis", que já existem, sendo a proibição "a alavanca necessária para a mudança" na indústria do setor.

Pede também que a empresa Águas de Portugal faça uma estimativa anual dos custos financeiros e ambientais do impacto dos toalhetes nas estações de tratamento de águas residuais, e que se legisle para obrigar os fabricantes dos toalhetes a ressarcir os custos de limpeza, transporte e tratamento de resíduos, bem como o financiamento de campanhas de sensibilização.

A Quercus pede ainda a criação de um selo "Biodegradável", que cada produtor tenha de colocar, seguindo uma metodologia como a que já é usada por exemplo no Reino Unido, sempre com a indicação de que estes produtos não podem ser descartados na sanita, mas sim no lixo indiferenciado.

"No âmbito do utilizador, legislar no sentido de proibir a descarga de toalhetes húmidos no esgoto doméstico, alargando a medida a outros produtos como preservativos, medicamentos, pensos, tampões, beatas, cotonetes ou óleos alimentares", pede também a associação, que quer ainda uma campanha nacional de sensibilização sobre o que não deve ser colocado no esgoto doméstico.

"É necessário reforçar a consciencialização pública sobre este problema e promover comportamentos mais responsáveis", diz a Quercus no comunicado, salientando que os produtos em causa nunca devem ser colocados na sanita, mesmo quando rotulados como "descartáveis e biodegradáveis", e que o local correto é sempre o lixo indiferenciado.

Tópicos Poluição da água limpeza doméstica Resíduos Poluição ambiental Quercus Graça Carvalho Reino Unido
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Associação Quercus pede lei que proíba toalhetes húmidos não biodegradáveis