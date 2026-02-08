Sábado – Pense por si

Mau tempo: Comboios urbanos de Coimbra e na linha do Oeste continuam suspensos

Lusa 07:59
São várias as linhas que durante o dia de hoje irão estar suspensas, em consequência das condições meteorológicas adversas.

A circulação ferroviária continuava suspensa na Linha do Oeste e nos serviços urbanos de Coimbra, sublinhou, este domingo, por volta das 06:30, a CP - Comboios de Portugal.

Num comunicado publicado na rede social Facebook, a CP acrescentou que a circulação está também suspensa na Linha do Douro, mas apenas no troço entre Régua e Pocinho.

Na Linha da Beira Baixa, o serviço de passageiros está suspenso entre Entroncamento e Castelo Branco, referiu a empresa.

Do outro lado da fronteira, a circulação do Comboio Internacional Celta foi suspensa pelo operador espanhol, "sem previsão de retoma", disse a CP.

"Devido a diversas ocorrências provocadas pelo mau tempo, a circulação ferroviária continua com constrangimentos" em outros serviços e linhas, referiu a operadora.

Na Linha do Norte, estão a ser realizados serviços de longo curso "de forma parcial" e serviços regionais entre Entroncamento e Soure e entre Tomar e Lisboa, disse a CP.

Na Linha de Cascais, os comboios circulam, mas "com alterações nos horários", acrescentou a empresa.

Na Linha da Beira Alta, o serviço Intercidades entre Coimbra e Guarda realiza-se com recurso a material circulante diferente do habitual, disse a CP.

Pelas 18:00 de sábado, a empresa Infraestruturas de Portugal (IP) também referiu condicionamentos que causados pelas condições meteorológicas adversas da última semana, com impacto na infraestrutura devido a inundações, à queda de árvores e detritos.

As ocorrências estão a afetar a normal exploração ferroviária em vários troços, exigindo intervenções técnicas das equipas no terreno para a reposição das condições de segurança e da regularidade do serviço, assinala a IP.

Num ponto da situação, a IP destaca que na Linha do Norte a circulação está suspensa entre Alfarelos e Coimbra B, na Linha do Douro entre a Régua e o Pocinho e na Linha do Oeste entre Mafra e Amieira.

Na Linha da Beira Baixa, a circulação está suspensa entre Mouriscas e Sarnadas, na Linha de Cascais está suspensa a circulação na via ascendente entre Algés e Caxias enquanto na concordância de Xabregas verifica-se entre Lisboa Santa Apolónia e Bifurcação Chelas.

Do princípio da tarde vem ainda a suspensão na Linha de Vendas Novas entre Lavre e Canha.

Catorze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

